戰勝通膨！法國觀光產值超越疫情前 台灣可借鏡其成功之處？

桃機日前發生嚴重塞機事件，使得出境與轉機旅客行程大亂，於此同時，最新公布的百大旅遊排行，法國不但蟬聯第一名，且今年觀光產值還超越疫情前，是名單上的一大亮點，台灣能借鏡嗎？

桃園國際機場南跑道進行例行歲修維護作業時，造成數百航班大亂，引發民怨、國門形象蒙塵。監察院本週指出，相關人員是否涉違失，已申請自動調查。於此同時，全球市場研究公司歐睿國際（Euromonitor International）公布2023百大旅遊排行，法國巴黎連續3年奪冠。

法國旅遊局（Atout france）指出，截至去年11月底，法國的國際旅遊收入達到近590億歐元，比2019年增長170億歐元、增幅12％。不過法國也面臨通膨問題，根據法國費加洛報（Le Figaro）及論壇報（La Tribune）報導，法國央行（Banque de France）去年12月預測，2023年通膨率5.7％。但這些數據顯示，即便在通膨的不利因素下，法國仍位居全球旅遊霸主地位。

事實上，2023百大旅遊排行名列第一的法國，觀光業一直都被政府視為戰略產業，世界旅遊及觀光委員會（World Travel and Tourism Council, WTTC）指出，在疫情之前，法國的旅遊與旅遊業對GDP的總貢獻在2019年為8.4％，支持近270萬個就業機會。而全球數據和商業情報平台Statista更顯示，2023年法國旅遊收入首度超越2019年疫情前，可以說，不管是在疫情前亦或是疫情後，法國是當之無愧「最吸金／睛」的旅遊地。

法國總理馬克宏今年初在社群平台X上發布「2024, millésime français.」僅以幾張圖片，宣布2024年法國的重要盛事，包括巴黎奧運、巴黎聖母院重新開放等，吸引近百萬點閱，顯示全球旅客對法國旅遊的關注。

2024, millésime français. pic.twitter.com/oiZfehqN8N — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2024年1月13日

法國是怎麼重振觀光，甚至超越疫情前的成績？台灣有哪些可借鏡之處？

在2023百大旅遊排行中，台北是唯一的上榜台灣城市，排名第28名，但仍未能擠進前20名，排在鄰近的香港（17）、韓國首爾（14）、日本東京（4）、日本大阪（16）等城市之後。

縱然，法國先天上得天獨厚，擁有傲人的旅遊資源，但法國也在後天做了不少努力。

例如，法國於2021年即提出的「Le plan Destination France」計畫，為期10年，預計投入19億歐元預算，目的不只強化法國作為全球領先旅遊地位，長遠是將其建設成「可持續旅遊」的首選地，至於如何做？大致分成三大項目：人才招募、特色旅遊以及專業行銷。另外，也搭配國際重要盛事與行銷，像是2023年世界盃橄欖球賽、COP 28，2024年則有第33屆巴黎奧林匹克運動會、巴黎聖母院重啟等重要活動。

法國連續三年蟬聯全球旅遊排行第一，今年將迎來巴黎奧運、聖母院重啟等盛事，將帶動新一波旅遊潮。取自巴黎奧運官網

反觀台灣，截至目前，台灣的入境人數恢復至疫情前的55％，雖與大環境有關，歐美國家受惠於國境解封得早，根據台灣觀光協會「2023年全球觀光整體概況＆2024年觀光展望」指出，歐美國家已恢復至疫情前9成；亞太地區從2023年初開始逐漸成長，達疫前的65％，有57％的專家指出亞太地區要到2025年或更晚，才可望恢復至2019年的表現。

從桃機事件、旅宿房價暴漲等事件，台灣觀光產業確實有很大的進步空間。

全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰接受《遠見》專訪時即指出，法國觀光產值能超越疫情前，很大一部分的助力來自政府的支持。尤其，觀光署已在去年正式升格後，預算從平均每年公務預算約45至50億元，基金預算60至70億元，加總約110至120億元，升格後明年預算支出規模總計134.35億元。

賴正鎰表示，觀光業都期待，主管機關在預算與人員編制雙雙增加後，能發揮更大的效益，例如擴大國際行銷。他同時也表示，放寬台灣旅宿業引入移工、加強外語觀光導遊人才培訓、加速桃園第三航廈完工、兩岸互相開放團客、擴大各類主題深度旅遊行程等，皆是台灣觀光業在疫情後，能爭取觀光商機的急迫升級。

報復性旅遊終有一天將回歸正常，法國推行的「可持續性」也許是疫情後旅遊業的解方之一。

（本文出自2024.03.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）