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桃機南跑道歲修檢討 交通部次長：已擬懲處名單

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部次長林國顯。記者周彥妤／攝影
交通部次長林國顯。記者周彥妤／攝影

桃園國際機場南跑道日前歲修工程，僅仰賴北跑道起降，班機大亂影響起降，引發民怨，桃機、交通部坦言衝擊超乎預期，宣布提前恢復雙跑道，20日公布檢討報告。交通部次長林國顯今天鬆口，已擬懲處名單，待向交通部呈報後周三對外公布。

談到桃機南跑道歲修檢討報告一事，媒體詢問懲處名單有多少人，林國顯今天上午在立法院受訪表示，仍待向交通部長王國材報告確認後，才能對外說，還有兩天討論。至於賠償標準，他僅表示，依照各航空公司契約執行。

國民黨立委魯明哲質詢時也詢問此事，林國顯僅表示，懲處名單還要再討論，賠償標準則按各航空公司契約作業執行。他也說，會提出對營運、航空公司及旅客影響評估，並檢討改善。

交通部長 林國顯 桃機

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