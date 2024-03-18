高鐵清明假期疏運再加開4班次 20日凌晨起開放購票

清明假期將至，台灣高鐵今天表示，4月3日至8日為期6天疏運期間，經持續檢視旅客訂位及運能調度，再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，再加開車次3月20日凌晨0時起開放購票。此外，為服務提前往返雲嘉南地區返鄉掃墓旅客，3月23日、3月30日兩個周六，增開16班次列車，均停靠彰化、雲林等站。

台灣高鐵指出，旅客可多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票。

台灣高鐵指出，清明疏運期間共加開199班次列車，包括南下102班、北上97班，總計6天提供1101班次列車旅運服務；建議購買對號座車票的旅客，可先透過台灣高鐵網站首頁公告「疏運期銷售資訊」，提早規畫行程，並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購、取票。

台灣高鐵指出，清明疏運期間，針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包括南下4月3日下午3時至晚上9時、4月4日上午7時至下午5時，以及北上4月6日下午2時至晚上9時、4月7日上午11至晚上9時，上述時段行駛南港至台中間區間車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

台灣高鐵表示，除於各車站增派人力、引導旅客外，也將在高鐵網站最新公告，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於網站首頁頂端同步顯示，黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，實際等候時間仍依現場狀況為準。此外，當某站出現黃、紅燈時，也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。