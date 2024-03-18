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疫後物價漲氣象署海纜監測少600公里 地震預警縮水10秒

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部次長林國顯（左）、中央氣象署長程家平（右）列席備詢。記者周彥妤／攝影
交通部次長林國顯（左）、中央氣象署長程家平（右）列席備詢。記者周彥妤／攝影

強化地震預警效能，中央氣象署擬在台灣南部海域，建置地震與海嘯即時監測系統。中央氣象署坦言，因疫後國際物價大漲，當前經費不足，流標8次，計畫期程延至2028年，海纜長也從800公里大幅縮減剩200公里，6座海底觀測站砍半變3站，地震預警時效減少10秒，海嘯預警少30分鐘。

中央氣象署今天上午列席立法院交通委員會業務報告。中央氣象署在業務報告說明指出，為強化地震預警效能，預計建置台灣南部海域地震與海嘯海底監測系統，強化對於馬尼拉海溝地震與海嘯即時監測執行「台灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」。

中央氣象署指出，該計畫原期程2021年至2024年，預計在台灣南部海域設置800公里海纜、6座海底觀測站，從屏東枋山延伸菲律賓呂宋島，對南部外海地震可提供10至20秒的地震預警時間、30至60分鐘海嘯預警時間。

然而，第2次修正計畫縮水，調整為鋪設200公里長海纜，僅約到巴士海峽中間一帶，並設置3座測站，總經費略增至為27.641億元，提供地震預警約14秒、海嘯預警約30分鐘應變時間。

民進黨立委李昆澤質詢時指出，因疫情影響，成本大增，中央氣象署迫於現實，海纜長從800公里縮減為200公里，6座海底觀測站變3座，計畫又持續流廢標，「我非常不滿」。他也質疑，地震觀測措施對台灣西南部相當重要，拖越久未執行，成本恐怕會更高，仍有足夠應變能力嗎？

中央氣象署長程家平答詢時指出，疫情衝擊，國際物價大漲，因經費不足，這是不得已措施，過去執行也有8次流標，標不出去，目前經縮減後，地震預警時效約14秒、海嘯預警30分鐘，與原計畫相比，地震預警時效減少10秒，海嘯預警少30分鐘。

李昆澤不滿表示，預警功能可能會因此減損，是否還能提供國人即時警報訊息，「你知道10秒可以救多少國人嗎？」程家平坦言，確實略有減損，不過海嘯通常有較長的預警時間，也會靠防災體系動員。

列席的交通部次長林國顯答詢表示，計畫會再評估檢討，未來有機會找更多預算支應。

對於大幅縮減，中央氣象署說明，因海纜船須從歐洲調度，且原物料持續漲價，200公里海纜鋪設計畫，經費恐怕要約40億元才夠。

此外，中央氣象署也在業務報告指出，2024年颱風季起，中央氣象署開始提供「暴風圈最早抵達時間預估資訊」，參考美國國家颶風中心，強化侵襲機率預報；另試辦「颱風警報期間沿海地區風力預報」，提供更多細緻風力資訊給各縣市政府，以利制定停班課等相關決策參考。

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