中火煤倉8年沒蓋好 環團批擺爛 市府：生煤不可露天堆放

多個NGO團體今早在台中市府前舉行記者會，抨擊台中火力發電廠煤倉工程8年迄今沒蓋好，每年超過千噸生煤露天堆置，影響台中和彰化空氣和居民生活品質，質疑台電、台中市政府和經濟部都在擺爛。

台中市政府都市發展局指出，經發局、環保局和都發局等跨局處組成專案小組，全力協助輔導，期待台電配合補正資料，儘速復工外，另要求所有生煤也不可再露天堆放。

爭好氣聯盟發起人許心欣說，台電2016年3月通過台中火力發電廠興建2座室內煤倉140億元預算，減少露天儲煤場逸散的粒狀汙染物，迄今8年，1座煤倉都還沒啟用。

台電回覆環團，煤倉1期已完工，預定今年5、6月取得使用執照，2期則要等到明年3月。但環團質疑，台電的期程1拖8年，2期建照展延不順，停工幾個月，究竟是台電拖延？還是中市府卡關？

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，中火煤倉原訂2021年完工，去年改口2024年，到底還要拖多久？中火煤灰堆到彰濱，危害彰化海岸，中火應加速減煤。

爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，中龍鋼鐵2016年開始蓋室內料倉，2018年底啟用，中火煤倉卻拖8年，台電解釋因意外狀況，人力調度不足，他問台電，有考慮到台中居民的健康危害風險嗎？台電董事長應下台。

他也說，盧市府前年大氣擴散條件佳，PM2.5年均值首次達標，大動作發新聞稿宣傳，去年PM2.5年均值再度回升，一句話都沒說，市府空汙治理政策是「看天吃飯嗎？」中火煤倉遲遲無法啟用，不見市府積極作為。

都發局說明，台電中火煤倉案2019年申報開工，2021年發生公安事故、2022年復工，未在建造執照期限2022年11月22日以前完工，依規須補照。

不過，台電未立刻申請補照，而是向市府提行政訴願、行政訴訟，延宕又1年。都發局表示，經市府與台電溝通，終於在去年12月12日再次補辦建造執照，12月13日完成審查，部分書件不符，台電補正中。

都發局長李正偉指出，要求台電應速請其委辦建築師完成書件補正、執照無效後先行動工部份之罰鍰繳交，以及結構安全鑑定等事項，以利市府儘速重新核准其建築許可補照和復工等法定程序。

環保局指出持續要求台電公司應加強現場汙染防制措施，並依據相關環保法規加強查核，避免因工程進度影響空氣品質。