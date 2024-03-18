男子下體長「小珍珠」以為是菜花 醫生揭真相、2類男性最易中

性病「菜花」是由生殖器疣病毒引起的傳染病，看到性器官出現顆粒令人擔心。不過台灣泌尿科診所院長莊豐賓醫生指，許多年輕人常常因陰莖上出現一圈小顆粒而擔憂是否患上了「菜花」或其他性病，但他指其實是「陰莖珍珠丘疹」，有25％男性會出現此情況。

醫生莊豐賓在粉絲專頁「幸福醫師莊豐賓醫師」中指出，常有許多年輕人求診時，緊張地表示自己陰莖上長了些小顆粒，「是不是得了菜花還是什麼性病？」，但檢查一看就知不是「菜花」，而是「陰莖珍珠丘疹」。

莊豐賓醫生解釋，「陰莖珍珠丘疹」有時會排列整齊，看似一串串小珍珠，因此常被誤認為是性病，但其實不僅不是性病，更不屬於任何疾病，且大約有25％男性會出現這種情況，「陰莖珍珠丘疹是一種良性的血管纖維瘤，大小約1至3毫米，通常出現在龜頭邊緣的冠狀溝附近」。

這情況通常出現在2種人身上，第1種是20至30歲年輕男性，多半在青春期後出現，隨着年齡增長逐漸消失；第2種是沒有進行包皮切割手術的男性，研究顯示可能與包皮過長造成的污垢堆積因摩擦和刺激造成。莊豐賓提醒，不要用塗抹藥膏治療，也不要擠壓這些珍珠，以免導致感染風險。

台灣衛生福利部也曾指這些小丘疹會在陰莖冠狀溝上成環狀分佈，約針點大小到小米大小，呈膚色或是淡粉紅色，不痛、不癢，是一種良性的皮膚病變，對患者的身體健康、排尿功能、性功能皆不會有影響，也不會傳染。

延伸閱讀：

胞弟病逝留住宅成遺產 兄長1原因拒讓弟婦繼承 驚人原因曝光

警世！病母丟1句「明天不再煮了」成臨終暗示 兒子：多陪伴父母

文章授權轉載自《香港01》