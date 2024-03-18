紙風車銀髮版藝術工程屏東開跑 推動全新村里文化運動

根據刑事局統計，去年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元，創史上新高。許多遭詐騙的民眾是偏鄉銀髮族，對於層出不窮的詐騙技術茫然無知。紙風車預計今年完成紙風車368兒童藝術工程，歷時12年走遍全台368鄉鎮為兒童巡演。本月則在屏東推出針對銀髮族的「屏東大小事」，將反詐騙等現代知識融入劇場，推動全新村里文化運動。本周完成屏東東港等五鄉鎮演出，未來也希望發展成銀髮版的紙風車藝術工程，走遍全台鄉鎮讓銀髮族享受劇場傳遞的知識與樂趣

「屏東大小事」由兩年前在屏東成立的紙風車劇團屏東分團「阿猴落地掃」完成。此團於兩年前成立，團員來自各行各業，包括油漆工、照服員、瓦斯運送員、美術老師、芭蕾舞者與銀行退休經理。他們接受紙風車的專業演員訓練，再以自己身邊的故事為素材，和紙風車編劇一起發想「屏東大小事」，最後粉墨登場，為鄉親演出自己的故事。

「屏東大小事」劇情相當接地氣，融入感情詐騙、投資詐騙、機車強制險詐騙等各種現代詐騙手法，還在現場玩「沉浸式劇場」，邀台下大小觀眾一起加入LINE群組示範詐騙手法。紙風車劇團團長任建誠透露，「屏東大小事」來自團員身邊故事，彩排時就有銀髮觀眾跟旁邊朋友說「你就是這樣被騙的」。劇情寫實，但演出方式卻是百無禁忌、腦洞大開，包括包公、歌舞秀、牽亡歌、白紗新娘統統上陣，演出時甚至隨場附贈在地新鮮農產。

「屏東大小事」採用大量台語老歌。編劇莊瓊如表示，她把老歌歌單放給在屏東開美髮院的姑姑聽，姑姑「有感覺」才選入，希望得到銀髮觀眾的共鳴。

任建誠表示，「落地掃」是台灣歌仔戲最初的起源形式，農村子弟在農閒時，於廟口等空地隨興表演，沒有正式的舞台。紙風車的「阿猴落地掃」希望用這種無舞台、在地人為在地觀眾表演的特質，將反詐騙等現代知識融入戲劇之中，傳遞給有數位落差的銀髮觀眾。

團員們在創作過程中，也將各自的長才融入表演中。正職是美術老師的演員邀觀眾上台表演「一筆畫」，一分鐘內為觀眾完成自畫像。

還有扛瓦斯、刷油漆、綁童軍繩結等，都是團員的拿手絕活。演出的大小道具及特殊服裝，也是學員自己親自動手，學員黃書翰發揮巧思把掃把頭和後照鏡做成安全帽，園長林佳蓉更是把幼稚園的家當都貢獻出來。

紙風車文教基金會董事長小野表示，紙風車的夢想是在縣市成立劇團，「用當地的人演當地的故事」。2022年，屏東縣政府邀約紙風車培育屏東在地戲劇人才，希望能用「屏東的人才、演屏東的故事、服務屏東的小孩」，此一紙風車屏東團不只吸引屏東鄉親，還有高雄、台南人跨區參加。2年內進行長期且專業的演員訓練，團員已在屏東藝術館完成「戀戀屏東 思想起」、「屏東幻想曲」、「雞城故事」3次公演，參與觀眾人數約3000人次，完成紙風車的夢想。