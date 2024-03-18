聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門蓄水跌破4成 竹科用水吃緊

聯合報／ 記者曾增勳賴香珊林麗玉／報導
日月潭水庫持續探底，去年空拍爆紅地景「巨魚吞九蛙」，如今乾到出土，與「九蛙」全困在土壤龜裂淺灘，呈現「巨魚九蛙困淺灘」景象。圖／民眾提供
日月潭水庫持續探底，去年空拍爆紅地景「巨魚吞九蛙」，如今乾到出土，與「九蛙」全困在土壤龜裂淺灘，呈現「巨魚九蛙困淺灘」景象。圖／民眾提供

桃園石門水庫蓄水率已跌破4成，昨僅剩37.7%，為近5個月來首見，更是3年來同期新低。不僅桃園、新竹及竹科水情相對吃緊，也影響渡船遊艇業者生計，繼3月旬撤離停駛薑母島碼頭後，今再停駛阿姆坪碼頭遊湖路線，新增水位低時才可見的酋長石、夢幻草原景點。

春耕用水量大，日月潭水庫也持續探底，昨水位降至743.55公尺，有效蓄水率僅70.38%，均創今年新低。去年空拍爆紅地景「巨魚吞九蛙」，原本宛如身在湖裡的「巨魚」，如今乾到出土，呈現「巨魚九蛙困淺灘」景象，水情不容樂觀。

石門水庫最近在桃竹一期稻供灌及民生用水需求下，水庫水量出水多於入流，至昨傍晚，水位跌至226.35公尺，蓄水量7724.26萬噸，蓄水率37.63%，是水庫去年10月滿庫以來首見，水情嚴峻比去年提早1個月。較去年4月下旬水位才跌破230公尺、蓄水率跌破4成，嚴峻水情足足提早一個月，水情不容樂觀。

水利署北區水資源分署表示，目前農業及民生用水每天平均220萬噸，農業供灌每天約140萬噸，3月中旬桃園及新竹地區農田陸續完成1期稻作整田插秧，下旬起農業供灌會大幅降低放水，預估每天可減少100噸，至5月下旬，農業及民生供水量是現在的一半，屆時可大大減緩水庫出水量。

北水分署指，氣象署預估目前仍屬春雨形態，近日至周二將產生第4波春雨，將加強引水和出水管控，也呼籲民眾節約用水，度過今年枯水期。

新竹 桃園 石門水庫

延伸閱讀

持續探底！日月潭水情創今年新低 驚現「巨魚」困淺灘

石門水庫蓄水跌破4成更甚去年 竹科面臨水情吃緊

竹科大廠關廠裁員逾5百人 萬坪廠房喊價逾10億超搶手

石門水庫水位急降阿姆坪碼頭明撤離 但新增遊湖新景點

相關新聞

微罪不記點 民團7縣市串連怒吼

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉十項一二○○元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，並送立法院審查，引發路...

台南余爸背愛女包包 回車禍路口哽咽抗議

去年五月八日三歲余姓女童與媽媽在台南市成功路、忠義路口走斑馬線穿越道路時，遭轉彎車輛撞上，女童慘死，媽媽重傷，女童父親余...

石門蓄水跌破4成 竹科用水吃緊

桃園市石門水庫蓄水率已跌破4成，昨僅剩37.7%，為近5個月來首見，更是3年來同期新低。不僅桃園、新竹及竹科水情相對吃緊...

健康主題館／小心耳悶、耳鳴 輕忽聽損恐致大腦退化

● 年齡增長是聽力退化原因之一

阿公種菜下背痛 脊椎微創助復原

日前75歲陳姓阿公，早上例行性前往菜園工作，突發急性下背疼痛，家人趕緊帶阿公求診。經X光及核磁共振檢查，診斷為椎間盤突出...

今晚起轉濕冷！冷氣團發威連凍3天 最冷時間點曝「僅剩11度」

未來一周上半周較冷，下半周回溫。中央氣象署指出，今晚起北部、宜蘭降溫，北東也轉雨，花東雨勢可能較大。周二氣溫下降直至周四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。