台南余爸背愛女包包 回車禍路口哽咽抗議

去年五月八日三歲余姓女童與媽媽在台南市成功路、忠義路口走斑馬線穿越道路時，遭轉彎車輛撞上，女童慘死，媽媽重傷，女童父親余志祥催生成立台南市人本交通促進協會，昨天號召上百人在女童車禍地點，舉著「微罪不舉、交通亂局」等布條繞行路口，余志祥說，站出來心很痛，但希望讓大家知道能避免不幸就要避免。

余志祥背著女兒車禍時所背的小背包參加活動，他哽咽說，包包是他從車禍現場撿回來，從去年七月廿二日高雄大遊行、八二○凱道遊行及上周人本交通促進協會成立，他都背著這個包包參加，不僅是對女兒的思念，更因這個包包讓他有力量，才能忍受這個痛，「相信女兒給我的力量，讓我能繼續堅持下去」。

被問及妻子的近況如何，余志祥說，有比較好了，已回去上班。他也露出左手臂上的刺青，刺上他抱女兒的圖案，有著無盡思念與不捨。

台南市人本交通促進協會批行政院的做法是走回頭路，好不容易推動汰除不適任駕駛的政策，若因「微罪不舉」，交通將更糟糕。余志祥說，反對政府用微罪來包裝，包括併排停車、違停等對行人及汽機車都有重大影響，不應以罰鍰金額來劃分，這是太過草率的決定。

余志祥說，很遺憾政府連配套措施都無，就指罰鍰一二○○元以下違規是微罪，「法令沒有什麼微罪不微罪，只有人命」，這十項微罪項目中，至少五項會造成交通疏失引起死亡車禍。