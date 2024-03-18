聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南余爸背愛女包包 回車禍路口哽咽抗議

聯合報／ 記者鄭惠仁蔡世偉蔡維斌劉柏均曾增勳王駿杰／連線報導
余志祥昨背著女兒生前常背的包包參加抗議，左臂上有他抱女兒的刺青。記者鄭惠仁／攝影
余志祥昨背著女兒生前常背的包包參加抗議，左臂上有他抱女兒的刺青。記者鄭惠仁／攝影

去年五月八日三歲余姓女童與媽媽在台南市成功路、忠義路口走斑馬線穿越道路時，遭轉彎車輛撞上，女童慘死，媽媽重傷，女童父親余志祥催生成立台南市人本交通促進協會，昨天號召上百人在女童車禍地點，舉著「微罪不舉、交通亂局」等布條繞行路口，余志祥說，站出來心很痛，但希望讓大家知道能避免不幸就要避免。

余志祥背著女兒車禍時所背的小背包參加活動，他哽咽說，包包是他從車禍現場撿回來，從去年七月廿二日高雄大遊行、八二○凱道遊行及上周人本交通促進協會成立，他都背著這個包包參加，不僅是對女兒的思念，更因這個包包讓他有力量，才能忍受這個痛，「相信女兒給我的力量，讓我能繼續堅持下去」。

被問及妻子的近況如何，余志祥說，有比較好了，已回去上班。他也露出左手臂上的刺青，刺上他抱女兒的圖案，有著無盡思念與不捨。

台南市人本交通促進協會批行政院的做法是走回頭路，好不容易推動汰除不適任駕駛的政策，若因「微罪不舉」，交通將更糟糕。余志祥說，反對政府用微罪來包裝，包括併排停車、違停等對行人及汽機車都有重大影響，不應以罰鍰金額來劃分，這是太過草率的決定。

余志祥說，很遺憾政府連配套措施都無，就指罰鍰一二○○元以下違規是微罪，「法令沒有什麼微罪不微罪，只有人命」，這十項微罪項目中，至少五項會造成交通疏失引起死亡車禍。

台南 車禍

延伸閱讀

影／去年穿越馬路遭撞死…台南3歲童爸爸背起她背包 投入交安關懷

白沙屯進香人車爆量 北港警方大執法掃蕩攤販違停

行政院微罪不舉遭反對 台南街頭發出怒吼

違停一堆！她「跨越雙黃線繞過」慘收900罰單 崩潰喊：要怎麼走

相關新聞

微罪不記點 民團7縣市串連怒吼

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉十項一二○○元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，並送立法院審查，引發路...

台南余爸背愛女包包 回車禍路口哽咽抗議

去年五月八日三歲余姓女童與媽媽在台南市成功路、忠義路口走斑馬線穿越道路時，遭轉彎車輛撞上，女童慘死，媽媽重傷，女童父親余...

石門蓄水跌破4成 竹科用水吃緊

桃園市石門水庫蓄水率已跌破4成，昨僅剩37.7%，為近5個月來首見，更是3年來同期新低。不僅桃園、新竹及竹科水情相對吃緊...

健康主題館／小心耳悶、耳鳴 輕忽聽損恐致大腦退化

● 年齡增長是聽力退化原因之一

阿公種菜下背痛 脊椎微創助復原

日前75歲陳姓阿公，早上例行性前往菜園工作，突發急性下背疼痛，家人趕緊帶阿公求診。經X光及核磁共振檢查，診斷為椎間盤突出...

今晚起轉濕冷！冷氣團發威連凍3天 最冷時間點曝「僅剩11度」

未來一周上半周較冷，下半周回溫。中央氣象署指出，今晚起北部、宜蘭降溫，北東也轉雨，花東雨勢可能較大。周二氣溫下降直至周四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。