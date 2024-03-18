健康主題館／小心耳悶、耳鳴 輕忽聽損恐致大腦退化

● 年齡增長是聽力退化原因之一

● 檢測分貝40以上，屬中度聽損

● 聽力受損會影響認知功能

「電視怎麼開那麼大聲，講話噪音愈來愈大，開始重聽、耳背了嗎？」過了50歲之後，人的聽力會逐漸衰退，常不自覺把音響開得比較大聲，與人交談可能會有些吃力。輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，聽力障礙是一種複雜的多因素疾病，如果不及早預防延緩，除了影響人際關係，還增加失智風險。

胡皓淳指出，聽力是非常重要的刺激來源，保持學習、社交，並促進認知功能。一旦聽力受損，減少了與外界的接觸，恐致大腦退化。研究顯示，若是中度聽損，會增加3至5倍罹患失智症的風險。

胡皓淳說，聽力退化難以自我察覺，通常是身邊親友發現溝通上有問題，才會帶去就醫進一步檢查。民眾可以留意耳悶、耳鳴症狀，若出現彷彿隔著水或紗的悶聲感，以及像鈴聲、嗡鳴的惱人聲響，小心是聽力下降的前兆。

除了年齡因素，家族遺傳、基因變異、神經退化等，都是漸進性聽損的原因，胡皓淳指出，耳朵發炎也會對聽力造成影響，例如中耳炎，但可以配合醫師用藥，恢復正常生理功能。

聽力受損是經年累月的漸進過程，當檢查測驗的分貝數在25至40左右，屬於輕度聽損，若是超過40分貝的中度聽損程度，建議戴助聽器改善生活品質。

戴助聽器可延緩聽力退化

長輩常礙於「自尊心」，不願意配戴助聽器，甚至拒絕社交活動，胡皓淳強調，及早配戴助聽器能延緩聽力退化，降低憂鬱壓抑的感覺。除了機器輔助，補充維生素B12可促進末梢神經代謝，攝取優質蛋白質多吃魚肉蛋奶及內臟，幫助組織修復、聽力調節。

挖耳朵易感染、影響聽力

如何避免耳朵發炎機率？胡皓淳提醒，「挖耳朵」容易引起外耳道皮膚受傷，尤其許多人洗完澡或耳朵碰水後，習慣拿棉花棒掏耳垢，但外耳道的耳垢含有酵素、油脂，具有保護作用，免於灰塵、細菌、異物進入耳膜，並不需要過度清潔，棉花棒反而會將耳垢推到更裡面，引發感染導致聽力喪失。若有耳垢堆積問題，建議找耳鼻喉專科門診協助，不要隨便亂挖。

聽力下降警訊

1.聽不清楚旁人說話內容，講話不自覺愈來愈大聲

2.在較吵雜的環境中，辨識聲音的能力下降

3.聽不到氣音、倒車雷達、燒水汽笛聲等高頻聲音

保護聽力方法

1.盡量少用耳機，如果需要使用，控制時間及音量

2.不要去太吵的地方，參加廟會時要避開鞭炮施放

3.不必刻意清理耳垢，有阻塞問題應看耳鼻喉科

4.定期檢查聽力，遵醫囑配戴助聽器