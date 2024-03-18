健康名人堂／自負額制 能否幫健保減少浪費？

從29年前全民健保開辦至今，最常被提出質疑的是全民健保比較像社會福利，不像保險。這個批評很難釐清，因為國人對於「個人的付出遠高於所獲得藥品及醫療服務的價值」，都認為是「政治人物」為討好人民所推行的制度。

純粹以保險制度來看，全民健保有什麼特點？保險最原始的目的是對於不可預期事件，例如火災、水災、車禍，一旦出現，身家性命或財產損失龐大，非個人可負擔，所以集眾人之力，平常交保費，犧牲一點小錢，萬一出險，可以免於財務破產威脅。所以交保費就像打水漂，收不回來，絕大多數人也不會想「出險」獲得補償。

從這個觀點來看，為什麼我們對全民健保這個「保險」卻有不同的態度？大部分國人覺得「別人用健保很浪費！」且不願意多繳保費。相信大家不是比較喜歡「出險」，羨慕別人交的保費可以賺回來吧？

國人醫療費前幾名，分別是先天遺傳疾病、洗腎、癌症、中風等，相信您絕對不希望出這種險，而是討厭許多人有事沒事就去醫院拿藥而不吃，要求醫師開很多檢查，尤其從國外回來的「僑胞」，對吧？

健保財務元凶 量大金額低的浪費

健保署統計，以重複檢驗而言，一年約一千多萬人次，共「浪費」16.46億元，大約每次一百多元；重複用藥大約十幾萬人次，每次約二百元左右，一年大約幾千萬元。這些小錢，不設法處理，民眾永遠認為是健保財務問題的元凶。

如何遏止這些大量而單價低的浪費？可以學商業保險的「自負額制」，就是一定金額以下不給付，這樣有兩個好處，首先保險本來就是保大險，小錢自己付很正常；其次，一般商業保險理賠程序很麻煩，花一堆人力和行政成本來處理小錢，當然不划算。

但是用了這種方式，以車險為例，許多人小車禍達不到理賠標準，就會希望修車廠順便多做一些，讓金額大一點，以達理賠門檻。當然保險公司也沒那麼笨，於是要求每次出險都要先評估，或者規定必須到特定修車廠，才能得到理賠。

全民健保一開始就直接給付，而不是核退（自己先出錢，再申請理賠），主要是不希望民眾生病時，尤其急重症，還要先自掏腰包，而傳統保險核退的行政成本高，手續繁複，通常對保險公司較有利，但健保為民眾服務，不是營利單位，採直接給付，一方面方便民眾，同時在健保IC卡運作下，理賠行政成本低，非一般商業保險做得到的。

提高自負金額 不失為解決的方法

因此全民健保造就全球獨一無二的方便性，一卡走天下，就醫無礙，缺點就是「浪費」許多小錢。回過頭來說，能不能用「自負額制」？當然可以，例如診所三百元以下，小醫院七、八百元以下，大醫院一、兩千元以下不給付，問題就解決了，不是嗎？

不過，民眾比制度聰明，如果訂幾百元以下或一、兩千元不給付，市場上所有的服務很快就會往上移動，原先只要幾百元就可以解決，醫院和醫師只好應病人要求，順便多做一些檢查或多開一些藥，以達給付門檻。

然後，健保署只好事後大費功夫「審查」，和民眾、醫療機構大玩貓捉老鼠遊戲。

總而言之，如果社會上絕大多數認為這些「量大金額低」的浪費，非解決不行，「自負額制」不失是一個好的方法。