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阿公種菜下背痛 脊椎微創助復原

聯合報／ 廖伯峯／怡仁綜合醫院骨科主治醫師
單通道內視鏡脊椎手術屬於微創手術，手術切口微小，術中流血量極少。圖／怡仁醫院提供
單通道內視鏡脊椎手術屬於微創手術，手術切口微小，術中流血量極少。圖／怡仁醫院提供

日前75歲陳姓阿公，早上例行性前往菜園工作，突發急性下背疼痛，家人趕緊帶阿公求診。經X光及核磁共振檢查，診斷為椎間盤突出壓迫神經，導致「坐骨神經痛」，從單側的下背疼痛，延續至臀部、大腿、小腿後外側區域都會痛和麻。經評估後，接受單通道內視鏡脊椎手術進行椎間盤切除，術後隔天就出院返家，目前復原情形良好。

造成下背痛的成因複雜，症狀表現容易混淆。下背疼痛的疾病，粗分為常見的「機械性下背痛」，與發生機率較低但嚴重性高的「非機械性下背痛」（分為發炎性的下背痛，以及臟器來源的下背痛）。「機械性」指的是動態動作和姿勢、過度使用時愈動愈痛；「非機械性」則不由特定動作引起，休息也可能不舒服。

多數下背痛的病人，可以透過保守治療如適當調整與休息、藥物治療、物理治療，短期內可達到緩解；但85%的下背痛病人在保守治療改善後，仍找不到特定的診斷。

至於臨床判斷是否需要評估開刀，關鍵在病人的選擇與特定神經學症狀，如經保守治療無效的坐骨神經痛、肢體無力、無法緩解的疼痛等嚴重影響生活者。因此，若保守治療一至三個月左右還沒有緩解，建議進一步就醫諮詢。

治療陳阿公的單通道內視鏡脊椎手術屬於微創手術，手術切口微小，術中流血量極少，能精準針對病灶處置，同時減少周邊健康組織構造的破壞，讓住院天數、恢復時間大幅縮短；與年齡、多重慢性疾病及麻醉相關併發症的風險降低，病人會更願意接受治療。

脊椎手術跟一般外科手術最大不同，是需要趴著進行手術，心肺功能不好的病人不見得適合，也並非所有脊椎病人都適合該項手術，骨質疏鬆或複雜個案等，建議病人要接受專科醫師的評估、檢查，相互討論後再擬訂適當的治療計畫。

微創手術 背痛

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