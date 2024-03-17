北市聯醫全面提高輪班護理師津貼 最高一個月多拿快2萬

面對全國性護理人力荒及衛福部宣佈起護理人力三班新護病比，北市聯醫表示，今年初除配合中央調整小夜班每班550元、大夜班950元政策外，針對白班每班獎勵200元，同時對於特殊單位也提供相同的獎勵，每位護理師每月三班獎勵約可增加4200元至19950元不等所得。

聯醫說，為穩定護理人力，去年6月起即提高護理人員夜班津貼，小夜班每班調整為500元；大夜班每班調整為800元，若是每月包班大於15班者小夜每班夜班津貼調整為700元；大夜每班夜班津貼調整為1000元。

聯醫提到，同時同年8月22日起依病房屬性調整工作津貼3000元至3500元，使新進護理人員月薪可達5萬5639到5萬7839元。此外，聯醫又有簽約獎金每次簽留任2年獎勵2萬元，共可申請3次。

聯醫說，目前正擬訂每次簽留任年數越久獎勵越多的規畫案，盼能號召更多優秀人才留任或加入聯醫行列，其他包含獎勵措施、落實三班護病比等政策，未來也會持續努力提升薪資待遇與相關福利，盼延攬並留任優秀人才，確保護理師更好的未來。