西半部擴散差+境外影響 雲嘉南空品差金門一度亮紅燈

受到中國大陸東南沿岸汙染物影響，金門地區汙染物濃度較高，而西半部因風速弱、中南部擴散條件差，彰化、嘉義、高雄等地區空氣品質一度達到紅色警示等級，環境部提醒板橋、彰化、二林、大城、林園、雲嘉南地區、金門地區等敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環境部空品監測網指出，今天截至下午1時，金門空氣品質一度達到紅色警示等級，後逐漸趨緩，但金門空氣品質指數AQI達145，另板橋、彰化、二林、大城、林園、雲嘉南地區空氣品質測站達到橘色提醒等級，主要汙染物為PM2.5。

環境部指出，今天環境風場為偏東風至東南風，清晨西半部風速弱且中南部垂直擴散條件較差，有利汙染物累積；金門地區受中國東南沿岸污染物影響，汙染物濃度較高。

宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南零星測站達紅色警示等級。

環境部預測，明天鋒面通過及大陸冷氣團南下、19日華南雲雨區東移及大陸冷氣團影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉佳，中南部下風處汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏為「普通」等級。