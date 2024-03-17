行政院微罪不舉遭反對 台南街頭發出怒吼

行政院日前通過道路交通管理處罰條例，將最高罰鍰1200元以下的輕微違規限縮，不給民眾檢舉、不記點，但也引起滿對聲浪。台南市人本交通促進協會今天上午在去年3歲女孩走斑馬線被撞死的路口，以舉牌繞路口的方式籲請立法院不要通過，強調人命重於選票。

這些輕微違規項目包含機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽、騎機車手持行動電話通話、機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人、大型車倒車無人在後指引、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車。在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車、不依順行方向或併排臨時停車、在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、在身心障礙專用停車位違規停車等。

去年5月間一名3歲余姓小女孩和媽媽過台南市成功路、忠義路口時，遭一輛要轉彎的車輛撞死，引起各界對道路交通安全的重視，但行政院日前通過1200元罰鍰以下的輕微違規不檢舉、不計點的規定，將送立院審議，但也引起反對聲浪。

台南市人本交通促進協會今天上午在成功路、忠義路口發起繞路行動，反對立院通過，認為此一政策是走回頭路，批好不容易推動並往前進要汰除不適任駕駛的政策，若因微罪不舉獲通過，國內交通將更糟糕。

台南市人本交通促進協會理事長余志祥是余小妹妹的父親，他說，辦此活動的目的是反對政府用微罪來作假包裝，但這種微罪如並排、違停對交通都有很大的影響，不只影響行人，包含汽機車都受到影響，交通部要送此案到立院審議，應該是看清楚再審，而不是以金額來劃分，這是太過草率的決定。

若政府決定這麼做，那也沒關係，至少要有配套措施，遺憾的是，沒有配套措施，就說1200以下違規是微罪，法令沒有什麼微罪不微罪，只有人命，這10項微罪不舉中，至少有5項會造成交通疏失引起死亡車禍，最離譜的是把殘障車位包裹在裡面，希望透過此活動，讓更多人知道。余志祥說，這是該會成立後首次辦活動，並選擇他女兒發生車禍的地點，站出來心很痛，但雖然心痛，還是要說給大家知道，能夠避免不幸就要避免。