「粉紅超跑」18萬進香大軍即將出發 白沙屯熱鬧滾滾

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽徒步進香活動即將在18日（周一）凌晨0點35分登轎出發往北港，18萬進香大軍展開9天8夜宗教文化之旅，今天上午大批人車陸續湧入白沙屯整裝待發，警方管制範圍內的周邊停車場、台1線兩側都已停滿車輛，現場熱鬧滾滾，預計蔡英文總統下午3點蒞臨參香淨轎，將引爆首波熱潮。

由於「粉紅超跑」即將在今天午夜過後出發，下午蔡總統參與淨轎儀式，晚間副總統賴清德將參加請媽祖出神龕儀式，傍晚民眾黨主席柯文哲也會到拱天宮參拜，恭送媽祖啟程。今天上午大批信徒開始湧入拱天宮參拜祈福，滿滿人流絡繹不絕，宮前供桌香案也擺滿供品，直到上午11點工作人員才將供桌收起來，準備下午整備工作。

拱天宮管委會陳春發說，目前神轎暫置在主委辦公室內，下午3點左右，將由蔡英文總統手持淨爐繞神轎一圈，象徵淨轎，淨轎儀式完成後，工作人員才會開始幫媽祖淨身換衣等；晚間9點左右由副總統賴清德請媽祖出神龕，靜候登轎出發。

他說，神轎兩根轎槓每年都會換新，在選竹子時會挑選竹節長度均長、大小適中，另外也會多準備一組，避免中途轎槓損壞時可供更換。