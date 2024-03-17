快訊

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」宣布無限期暫停營業 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

刷牙前少做一動作 當心可能牙垢清除消果不佳甚至刮傷琺瑯質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「粉紅超跑」18萬進香大軍即將出發 白沙屯熱鬧滾滾

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
目前神轎暫置在主委辦公室內，下午3點左右，將由蔡英文總統手持淨爐繞神轎一圈，象徵淨轎。記者吳傑沐／攝影
目前神轎暫置在主委辦公室內，下午3點左右，將由蔡英文總統手持淨爐繞神轎一圈，象徵淨轎。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽徒步進香活動即將在18日（周一）凌晨0點35分登轎出發往北港，18萬進香大軍展開9天8夜宗教文化之旅，今天上午大批人車陸續湧入白沙屯整裝待發，警方管制範圍內的周邊停車場、台1線兩側都已停滿車輛，現場熱鬧滾滾，預計蔡英文總統下午3點蒞臨參香淨轎，將引爆首波熱潮。

由於「粉紅超跑」即將在今天午夜過後出發，下午蔡總統參與淨轎儀式，晚間副總統賴清德將參加請媽祖出神龕儀式，傍晚民眾黨主席柯文哲也會到拱天宮參拜，恭送媽祖啟程。今天上午大批信徒開始湧入拱天宮參拜祈福，滿滿人流絡繹不絕，宮前供桌香案也擺滿供品，直到上午11點工作人員才將供桌收起來，準備下午整備工作。

拱天宮管委會陳春發說，目前神轎暫置在主委辦公室內，下午3點左右，將由蔡英文總統手持淨爐繞神轎一圈，象徵淨轎，淨轎儀式完成後，工作人員才會開始幫媽祖淨身換衣等；晚間9點左右由副總統賴清德請媽祖出神龕，靜候登轎出發。

他說，神轎兩根轎槓每年都會換新，在選竹子時會挑選竹節長度均長、大小適中，另外也會多準備一組，避免中途轎槓損壞時可供更換。

今年報名香客爆量至17萬9971人，苗栗縣警局也破天荒動員包括保安警力共983名，規畫配套的維安、交管警力，呼籲香客注意配合交管措施，包含封閉部分路段、引導車輛改道等。

今天上午大批信眾開始湧入拱天宮參拜祈福，周邊道路人流絡繹不絕，部分商家及熱心團體已開始提供免費餐點。記者吳傑沐／攝影
今天上午大批信眾開始湧入拱天宮參拜祈福，周邊道路人流絡繹不絕，部分商家及熱心團體已開始提供免費餐點。記者吳傑沐／攝影
今天上午大批信眾開始湧入拱天宮參拜祈福，宮前道路人流絡繹不絕。記者吳傑沐／攝影
今天上午大批信眾開始湧入拱天宮參拜祈福，宮前道路人流絡繹不絕。記者吳傑沐／攝影
今天上午已有大批車輛陸續湧入白沙屯，警方管制範圍內的周邊停車場、台1線兩側都已停滿車輛。記者吳傑沐／攝影
今天上午已有大批車輛陸續湧入白沙屯，警方管制範圍內的周邊停車場、台1線兩側都已停滿車輛。記者吳傑沐／攝影

媽祖 神轎 蔡英文

延伸閱讀

白沙屯媽最大網紅 苗警送縮小版「粉紅超跑」宣導識詐

白沙屯媽18萬進香大軍將出發 至少「三大咖」要來參香

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

超出預期！179971人報名白沙屯媽祖進香 廟方驚：這數字順著唸倒著唸都一樣

相關新聞

「粉紅超跑」18萬進香大軍即將出發 白沙屯熱鬧滾滾

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽徒步進香活動即將在18日（周一）凌晨0點35分登轎出發往北港，18萬進香大軍展開9天8夜宗教文化之旅...

「微罪不舉」路權團體串連高雄抗議 議員：中央搞錯重點

今早多個路權團體全台串聯共同舉辦「行人大富翁」活動，針對日前行政院通過1200元以下交通違規不開放檢舉、微罪不記點措施，...

石門水庫水位急降阿姆坪碼頭明撤離 但新增遊湖新景點

桃園市石門水庫水位、蓄水量繼續下探，水情嚴峻比去年提早一個月，今天上午石門水庫蓄水率跌破4成，水庫薑母島、阿姆坪水位急降...

過馬路大富翁台中場 百人怒籲退回「交通微罪不記點」

行政院7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，將送立法院，欲取消10項交通違規不得檢舉、不必記點，引社會議論；路權團體...

路權團體7縣市快閃喊擋修惡 駕駛團體喊話別成人車對立

行政院會日前拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉10項1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，引發路權團體、交...

重劃區未畫停車彎挨批打假球 路權團體籲中央強制規範

「微罪不記點不檢舉」草案送審立法院國會，行人路權團體、職業駕駛團對此雖主張分歧，但矛頭都對準道路工程環境乏善可陳。倡議交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。