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反微罪不記點民團抗議新竹場 準時在清華大學門前過馬路

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天現場約有40多名伸援者，10點10分在清華大學前的光復路、建功路口「準時過馬路」。記者王駿杰／攝影
今天現場約有40多名伸援者，10點10分在清華大學前的光復路、建功路口「準時過馬路」。記者王駿杰／攝影

行政院擬修法10項交通「輕微」違規不開放檢舉、記點，修正草案日前通過送立法院審議，路權團體痛批道安走回頭路，路權團體今發起全台7縣市發起串連快閃過馬路行動，新竹市場在清華大學前的光復路、建功路口，有大批大小朋友自主前來參加捍衛自己的路權，市議員蔡惠婷也前來聲援。

今天現場約有40多名伸援者，10點10分在清華大學前的光復路、建功路口「準時過馬路」。行人零死亡推動聯盟認為，道路工程要改善在路口、行人穿越線、人行道違規停車及併排臨時停車載客，這些都是嚴重危害交通安全的違規項目。

行人零死亡推動聯盟表示，道路應規畫合理的上下客區、臨時停車格、避車彎、卸貨區等，從根源解決職業駕駛的需求，並提出改善計畫及期限，不能長期拖延使違規常態化。另外，中央應該要規畫配套措施、回訓制度要建立、交通執法要改革、盼朝野立委擋下「修惡」。

行人 路權

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