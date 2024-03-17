石門水庫水位急降阿姆坪碼頭明撤離 但新增遊湖新景點

桃園市石門水庫水位、蓄水量繼續下探，水情嚴峻比去年提早一個月，今天上午石門水庫蓄水率跌破4成，水庫薑母島、阿姆坪水位急降，桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，石門水庫水位下降太快，薑母島碼頭無法停靠3月初撤出，阿姆坪碼頭明天亦將撤離停駛遊湖路線，水庫水位下降，將新增罕見的酋長石、夢幻草原遊湖景點。

石門水庫最近這幾波春雨挹注水量有限，尤其在桃園、新竹北部一期稻作整田供灌及民生用水需求下，水庫水量出水多於入流，至今天中午前，石門水庫水位跌至226.48公尺，蓄水率37.9%，是水庫去年10 月滿庫以來，首見跌破4成，水位急降也影響石門水庫渡船遊艇遊湖路線，波及渡船遊艇業者生計。

水庫渡船遊艇公會決定，繼3月上旬薑母島碼頭撤出停駛，明天阿姆碼頭亦撤離遊湖路線，目前薑母島碼頭已經移到夢幻草原的新增遊湖碼頭，將提供遊客遊湖觀光夢幻草原景點。

陳咪春表示，水位一直下降，跌破230公尺就無法在薑母島碼頭上岸，如今阿姆坪碼頭也無法靠岸被迫停駛，明天起遊湖路線，將從水庫大霸上船，走至阿姆坪防淤隧道口、再遊湖至石秀彎口，欣賞酋長石，再至夢幻草原碼頭上岸，目前夢幼草原尚未呈現青青草原，等長滿綠草就會顯現夢幻草原景點之美。