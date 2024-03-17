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石門水庫水位急降阿姆坪碼頭明撤離 但新增遊湖新景點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫水位急速下降，渡船遊艇公會新增夢幻草原碼頭遊湖景點。圖／陳咪春提供
石門水庫水位急速下降，渡船遊艇公會新增夢幻草原碼頭遊湖景點。圖／陳咪春提供

桃園市石門水庫水位、蓄水量繼續下探，水情嚴峻比去年提早一個月，今天上午石門水庫蓄水率跌破4成，水庫薑母島、阿姆坪水位急降，桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，石門水庫水位下降太快，薑母島碼頭無法停靠3月初撤出，阿姆坪碼頭明天亦將撤離停駛遊湖路線，水庫水位下降，將新增罕見的酋長石、夢幻草原遊湖景點。

石門水庫最近這幾波春雨挹注水量有限，尤其在桃園、新竹北部一期稻作整田供灌及民生用水需求下，水庫水量出水多於入流，至今天中午前，石門水庫水位跌至226.48公尺，蓄水率37.9%，是水庫去年10 月滿庫以來，首見跌破4成，水位急降也影響石門水庫渡船遊艇遊湖路線，波及渡船遊艇業者生計。

水庫渡船遊艇公會決定，繼3月上旬薑母島碼頭撤出停駛，明天阿姆碼頭亦撤離遊湖路線，目前薑母島碼頭已經移到夢幻草原的新增遊湖碼頭，將提供遊客遊湖觀光夢幻草原景點。

陳咪春表示，水位一直下降，跌破230公尺就無法在薑母島碼頭上岸，如今阿姆坪碼頭也無法靠岸被迫停駛，明天起遊湖路線，將從水庫大霸上船，走至阿姆坪防淤隧道口、再遊湖至石秀彎口，欣賞酋長石，再至夢幻草原碼頭上岸，目前夢幼草原尚未呈現青青草原，等長滿綠草就會顯現夢幻草原景點之美。

過去高水位時間，水庫的酋長石和夢幻草原景點都沉沒看不到，現在水位下降，酋長石和夢幻草原都露出來，讓遊客看見水庫乾旱現象，隨著遊湖路線縮小，可見石門水庫乾旱嚴重，如果春雨遲未降雨。民眾恐要提早面臨節約用水準備，希望5月梅雨降臨可挹注水庫水位回升。

石門水庫水位急速下降，阿姆坪碼頭明天停駛撤出。圖／陳咪春提供
石門水庫水位急速下降，阿姆坪碼頭明天停駛撤出。圖／陳咪春提供
石門水庫水位急速下降，夢幻草原景點出現，渡船遊艇公會新增夢幻草原遊湖景點。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位急速下降，夢幻草原景點出現，渡船遊艇公會新增夢幻草原遊湖景點。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位急速下降，酋長石景點露出，渡船遊艇公會新增酋長石遊湖景點。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位急速下降，酋長石景點露出，渡船遊艇公會新增酋長石遊湖景點。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位急速下降，渡船遊艇公會新增酋長石、夢幻草原遊湖景點。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位急速下降，渡船遊艇公會新增酋長石、夢幻草原遊湖景點。記者曾增勳／攝影

石門水庫 碼頭 遊艇

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