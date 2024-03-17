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路權團體7縣市快閃喊擋修惡 駕駛團體喊話別成人車對立

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
計程車示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
計程車示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

行政院會日前拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉10項1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，引發路權團體、交通學者反彈。行人零死亡推動聯盟上午發起7縣市串連快閃，籲退回草案，職業駕駛團體喊話，人車對立行動無助道安改善。

行人零死亡推動聯盟等路權團體今天上午在全台7縣市，同步發起街頭快閃行動，台北場在立法院大門登場，約300人與會，籲政府別「鴨霸」殘害交通，甚至損及身障者權益，23日聯盟也將在立法院門口集會遊行，盼朝野立委擋下「修惡」。

對此，台北市計程車工會發言人李威爾表示，改善道路安全，日本花了30年，台灣要花多久時間，取決人與車的態度，若只是現階段的人車對立，他說要沈痛告訴大家「絕不會往前走」。

他表示，若是駕駛團體、行人路權團體輪流抗議，此舉無助道路安全改善，也無法兌現行人零死亡願景，籲所有團體理性科學面對，不要只是對立行動。

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