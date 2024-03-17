重劃區未畫停車彎挨批打假球 路權團體籲中央強制規範

「微罪不記點不檢舉」草案送審立法院國會，行人路權團體、職業駕駛團對此雖主張分歧，但矛頭都對準道路工程環境乏善可陳。倡議交通改革的臉書專頁指出，連鄰近竹市府、甫開通重劃區，道路設計仍是紅線，未畫設臨時停車彎，凸顯中央統一規範重要，引起網友回文批否則如打假球。行人零死亡推動聯盟也籲，盼中央針對地方道路設計強制規範，地方政府才有依循知如何畫設。

交通部日前表示，將提供道路合理臨停及停車空間，每2個月邀集2個縣市討論，且以六都直轄市優先；另外，每3個月公布縣市黃線或臨停區畫設執行情形。

對此，交通部回應，2月已召集六都盤點，了解地方處理進度，4月會再次召開會議，持續了解辦理情況，預計6月底對外公布狀況。

倡議交通改革的「交通安全唬平安2.0」臉書專頁發文指出，在新竹市東區，鄰近竹市府，有開通不到1個月重劃區，道路設計仍然整條是紅線，未設計臨時停車彎，外側車道仍寬，沒有自行車道、植栽種滿路口，「這就是為何中央法規規範如此重要，否則地方也是隨意畫畫都合法。」

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙受訪表示，此處雖仍有施作人行道，但路側植栽未予以調整，且路側沿線畫紅線，應可透過路側植栽調度設置避車彎，尤其車道太寬，目測超過3.75米，恐怕導致提升事故風險發生。

此外，他說，分隔島上許多植栽，其實也可調整，否則造成駕駛視線死角，路側工程、道路標線都可再調整，讓交通安全再升級。

劉成謙也呼籲，盼中央政府針對地方道路設計強制規範，地方政府公務人員才有依循知道如何劃設，就不會導致當前隨意畫就合法。