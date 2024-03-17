台北市傳兩起兒虐疑與諾羅病毒有關 衛福部揭此關鍵

台北市社會局本月15日接獲通報，文山區1名男嬰到院急救不治身亡，死因疑為諾羅病毒感染；另前晚桃園市一名受移工照顧的孩子因需就醫，移工帶孩子北上尋求關愛之家人員協助，該童疑感染諾羅病毒，送醫後穩定，但身上有瘀傷，社會局依程序通報，並知會桃園市社會局。

感染諾羅病毒如此嚴重，依衛福部疾管署、食藥署資料顯示，諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，傳染力及散播力非常快速廣泛，且病毒顆粒非常少量即可致病，感染時間在每年11月至隔年3月間達到高峰。

疾管署指出，人類是諾羅病毒唯一的帶病毒者，所有年齡層皆有可能遭受感染，常見於學校、醫院、收容及安養等人口密集機構。大部分感染諾羅病毒的人可以完全恢復，不會有長期後遺症。

但對於那些因嘔吐或腹瀉流失體液及電解質而又無法補充的人，如嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及身心障礙者等需要長期照護者，其體液的流失可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至死亡，需要特別注意。

食藥署指出，諾羅病毒感染主要透過糞口途徑傳染，如透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到汙染的食物或飲料。依美國疾病管制局 (CDC) 評估，諾羅病毒57% 經由食物傳播、16%為人傳人、3%藉由被病毒汙染的水傳播。

容易受到諾羅病毒汙染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類。最易發生的場所包括飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。

一旦感染諾羅病毒，潛伏期為24至48小時，發病症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉。全身性的症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時。

食藥署表示，治療方法，只要適時、適切的補充水分及電解質，給予支持性治療，病患多會自然康復且少有後遺症發生。

食藥署指出，至於要如何預防，必須嚴格的遵守個人和食品衛生習慣共有9大注意事項，預防諾羅病毒：

1. 勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物前。為嬰幼兒或老年人更換尿布 或處理排泄物之後，也應洗手。

2. 飲水要先煮沸再飲用，所有食物都應清洗乾淨並澈底煮熟，絕不生食。

3. 外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所。

4. 不需烹煮的食物應該儘快吃完。

5. 食物需要封上保鮮膜以預防汙染，吃剩的食物應該放在溫度適中的冰箱中儲存。

6. 被汙染的食物或者懷疑被汙染的食物必須被丟棄。

7. 注意居家環境衛生，必要時可用漂白水消毒。

8. 新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。

9. 為了預防把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業工作者，應於症狀解除至少48小時後才可上班。