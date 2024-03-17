路權團體批微罪不記點鴨霸 台北場300人快閃喊擋修惡法案

反對「微罪不記點不檢舉」草案送審立法院闖關，行人零死亡推動聯盟等路權團體今天上午在全台7縣市，同步發起街頭快閃行動，台北場在立法院大門登場，約300人與會，籲政府別「鴨霸」殘害交通，甚至損及身障者權益，23日聯盟也將在立法院門口集會遊行，盼朝野立委擋下「修惡」。

甩行人地獄惡名，去年6月30日起，違規記點新制上路，擴大違規記點及檢舉項目，引發職業駕駛團體不滿，認為過於嚴苛，指「檢舉魔人」橫行，影響生計，多次前往交通部抗議。

交通部日前拋出「微罪不記點」解套，行政院會7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，包括人行道、行人穿越道等臨停、不依順行方向或併排臨時停車、於身障車位違停等10項輕微違規項目，不開放民眾檢舉，亦不予記點，並送立法院審查。

行人零死亡推動聯盟今天上午10時在台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南與雲林，串連發起10分鐘「過馬路大富翁」街頭快閃，提出五大訴求包括改善道路工程、規畫配套措施、改革駕訓教育、加強交通執法，以及退回修法草案。

台北場地點位在立法院大門口附近，行人零死亡推動聯盟率隊約300名民眾，於中山南路、青島東路馬路口走一圈，高喊手舉「停止殘害交通、還我交通法治、立院退回惡法」、「工程教育未改善、執法不應走回頭」、「反對交部縱容違規、政策不應朝令夕改」、「反對道交修惡、停止殘害交通」、「道交條例同虛設、漠視用路人性命」等標語。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧致詞表示，在交通工程、教育改善前，執法不應走回頭路，尤其以罰款金額一刀切過於粗糙，籲政府不要「鴨霸」殘害交通，連身障者權益也受損，3月23日聯盟也將在立法院門口集會遊行，盼朝野立委擋下修法，修法要更細緻思考。

台灣障礙者權益促進會代表發言表示，身障者約有120萬人，原本人行道無障礙環境就不足，不堪使用，甚至常被占用，要身障者如何出門，何以公平使用人行空間使用？

國民黨台北市議員李明賢說，此次交通部修法，可說退步「退到外天空」，以後違停絕對會更嚴重，檢舉有警民合作之用，不只要退回草案，還要開公聽會，蒐集各方意見，重新審視修法。