疾病風險大增！營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

近年來，台灣發生多起食安事件，引起民眾恐慌。營養師李婉萍於臉書專頁指出，某些加工食品會添加各種化學添加物，長期吃下來恐造成很多身體的問題，並分享「6大超毒加工食品」。

李婉萍表示，一些輕度的加工食品並不會造成太大健康的問題，可怕的是「過度加工」食品，其加工過程不僅破壞食物原本的營養價值，並加入了大量的高鹽、高糖和不好的脂肪，甚至是化學添加物。她指出，長久或過量的食用，絕對會對健康有多種負面影響，「高鹽、高糖與高壞脂肪，都可能增加心血管、肥胖、糖尿病等疾病風險」，化學添加物恐造成癌症風險增加。對此，李婉萍分享6大超毒加工食品。

香腸除了高脂肪、高熱量，為了抑制肉毒桿菌的生長，還會添加亞硝酸鹽，當民眾在高溫烹煮時，就會產生致癌物質「亞硝胺」。

2.培根

培根含高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。

3.油條

油條為了口感更好會加入化學膨鬆劑，若再透過不好的油來高溫油炸，會產生許多不好的物質，也會因此攝取進大量油脂。

4.人造奶油

人造奶油的反式脂肪酸含量很高，人體難以代謝，大量食用會造成肝臟及心血管的負擔，是高膽固醇、肥胖的殺手。

5.熱狗

熱狗由碎肉、澱粉、香料、黏著劑等所混合，其中必加入調色劑、硝酸鹽，若前者吃多會影響腎臟功能，後者則影響孩子的學習注意力。

6.汽水

汽水是一杯含有大量糖、各種化學添加物的混合飲料，因ph值較酸，會刺激腸胃道，讓本來腸胃不好的人更容易造成慢性發炎。