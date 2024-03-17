快訊

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

有助減少發炎、降低膽固醇 6種香料富含抗氧化劑有利心臟健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疾病風險大增！營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師李婉萍分享「6大超毒加工食品」，其中早餐人氣品項「油條」也上榜。示意圖／ingimage
營養師李婉萍分享「6大超毒加工食品」，其中早餐人氣品項「油條」也上榜。示意圖／ingimage

近年來，台灣發生多起食安事件，引起民眾恐慌。營養師李婉萍於臉書專頁指出，某些加工食品會添加各種化學添加物，長期吃下來恐造成很多身體的問題，並分享「6大超毒加工食品」。

李婉萍表示，一些輕度的加工食品並不會造成太大健康的問題，可怕的是「過度加工」食品，其加工過程不僅破壞食物原本的營養價值，並加入了大量的高鹽、高糖和不好的脂肪，甚至是化學添加物。她指出，長久或過量的食用，絕對會對健康有多種負面影響，「高鹽、高糖與高壞脂肪，都可能增加心血管、肥胖、糖尿病等疾病風險」，化學添加物恐造成癌症風險增加。對此，李婉萍分享6大超毒加工食品。

1.香腸

香腸除了高脂肪、高熱量，為了抑制肉毒桿菌的生長，還會添加亞硝酸鹽，當民眾在高溫烹煮時，就會產生致癌物質「亞硝胺」。

2.培根

培根含高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。

3.油條

油條為了口感更好會加入化學膨鬆劑，若再透過不好的油來高溫油炸，會產生許多不好的物質，也會因此攝取進大量油脂。

4.人造奶油

人造奶油的反式脂肪酸含量很高，人體難以代謝，大量食用會造成肝臟及心血管的負擔，是高膽固醇、肥胖的殺手。

5.熱狗

熱狗由碎肉、澱粉、香料、黏著劑等所混合，其中必加入調色劑、硝酸鹽，若前者吃多會影響腎臟功能，後者則影響孩子的學習注意力。

6.汽水

汽水是一杯含有大量糖、各種化學添加物的混合飲料，因ph值較酸，會刺激腸胃道，讓本來腸胃不好的人更容易造成慢性發炎。

亞硝酸鹽 營養師 癌症 香腸

延伸閱讀

台北這夜市淪「攤販集中營」？他列3缺點怒轟：整個大雷區

年薪180萬又有房！氣質女嘆「34歲找不到結婚對象」 過來人揭致命關鍵

想邀aespa出席婚禮表演！他急問「1200萬夠嗎？」 内行人揭4關鍵勸退

比菜市場便宜！好市多名牌背心被標「2符號」 內行驚：要買手腳要快

相關新聞

疾病風險大增！營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

近年來，台灣發生多起食安事件，引起民眾恐慌。營養師李婉萍於臉書專頁指出，某些加工食品會添加各種化學添加物，長期吃下來恐造成很多身體的問題，並分享「6大超毒加工食品」。

萬金石馬拉松外國好手引領風騷 國內男女前5名選手出爐

2024新北市萬金石馬拉松成績出爐，來自國外好手包辦男子組前11名、女子組前4名。國內男、女冠軍周庭印和謝千鶴，總成績分...

萬金石國內冠軍出爐 周庭印創下個人萬金石最佳成績

新北市金山區在地跑者「印帝」周庭印，今天創下萬金石馬拉松個人最佳成績，拿下國內男子組冠軍。周庭印說，今天跑到半途有點想放...

台鐵清明連假疏運再加開10列次 21日0時起開放訂票

清明連假疏運將至，台鐵公司表示，4月3日至8日期間，將再加開第二波加班車，包括EMU 3000型新自強號8列次、區間快車...

萬金石馬拉松開跑時氣溫宜人 近午會再飆高10℃成考驗

2024新北市萬金石馬拉松全馬、挑戰馬今晨先後起跑時，氣溫約18℃，對跑者來說頗為舒適，但是近午時會升高到27、8℃，新...

吳德榮：白天暖南部34度 晚間鋒面漸接近周三、四探10度以下

把握白天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，白天好天氣，北部高溫近30度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。