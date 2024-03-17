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萬金石馬拉松外國好手引領風騷 國內男女前5名選手出爐
2024新北市萬金石馬拉松成績出爐，來自國外好手包辦男子組前11名、女子組前4名。國內男、女冠軍周庭印和謝千鶴，總成績分別為男子組第12名，女子組第5名。
萬金石馬拉松今早6點30分開跑，全程42.195公里，男子組總冠軍是肯亞籍選手Cyrus Kipkemboi MUTAI，成績2小時09分31秒。女子組總冠軍是衣索匹亞籍選手Fozya Jemal AMID，成績2小時38分09秒。
國內男子冠軍周庭印，成績2小時24分43秒。國內女子冠軍謝千鶴，成績2小時57分48秒。國內男子組第2到5名為黃華凡、楊皓評、趙宥瑞和古佳倫。國內女子組第2到5名為董家琪、蔡昀軒、蔡佳真和蔡雅安。
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