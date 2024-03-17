萬金石馬拉松外國好手引領風騷 國內男女前5名選手出爐

2024新北市萬金石馬拉松成績出爐，來自國外好手包辦男子組前11名、女子組前4名。國內男、女冠軍周庭印和謝千鶴，總成績分別為男子組第12名，女子組第5名。

萬金石馬拉松今早6點30分開跑，全程42.195公里，男子組總冠軍是肯亞籍選手Cyrus Kipkemboi MUTAI，成績2小時09分31秒。女子組總冠軍是衣索匹亞籍選手Fozya Jemal AMID，成績2小時38分09秒。