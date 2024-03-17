萬金石國內冠軍出爐 周庭印創下個人萬金石最佳成績

新北市金山區在地跑者「印帝」周庭印，今天創下萬金石馬拉松個人最佳成績，拿下國內男子組冠軍。周庭印說，今天跑到半途有點想放棄，但因為是金山人，許多鄉親幫他加油，決定撐下去，最後跑出2小時24分43秒成績，創下這場賽事個人最佳記錄。

2024新北市萬金石馬拉松今6點30分起跑，全程42.195公里，起終點都設在北海岸翡翠灣路段。來自肯亞的菁英選手Cyrus Kipkemboi MUTAI獲得男子組總冠軍，成績2小時09分31秒。周庭印是男子組第12名，國內男子組冠軍。

周庭印說，現在都是以賽代訓，目標是10月登場的芝加哥馬拉松。目前就是穩穩的練，不要受傷。賽前已練到腳有點痛，已不知道能不能跑得完，但下場後就拚了，放手一搏。跑到29公里路段時有點想放棄，但有調整緩過來。再來就是35公里上金山青出活動中心路段，真得有點痛苦。