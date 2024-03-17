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萬金石馬拉松開跑時氣溫宜人 近午會再飆高10℃成考驗
2024新北市萬金石馬拉松全馬、挑戰馬今晨先後起跑時，氣溫約18℃，對跑者來說頗為舒適，但是近午時會升高到27、8℃，新北市長侯友宜提醒跑者注意補充水分，快樂安全的享受路跑。
今年萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加，共同體驗金標籤認證賽事。全馬在上午6點30分鳴笛出發，10公里挑戰馬6點50分出發。
侯友宜說，他從2007當新北市副市長時，開始參加萬金石馬拉松。這場賽事經市府跟中華民國田徑總會合作，從獲得世界田徑總會認證銅標章、銀標章，到現在成為全台首個金標章賽事，感謝所有共同參與者的一起努力。
侯友宜表示，今年萬金石馬拉松結合愛地球理念，仍以永續環境做為主軸。例如跑衣等相關用品，都有加入節能減碳概念，希望利用這樣的機會，讓地球永續、淨零碳排的觀念深植民心。
侯友宜說，今天的天氣不錯，6點左右是17℃左右，不過中午時可能會到27、8℃，所以中午在跑的時候會很辛苦，提醒跑者水分都要補充一下，跑的過程如果身體有一點點狀況的話，就不要太勉強。今年投入1000名工作人員，盡全力讓大家開心的完成金標章賽事。
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