萬金石馬拉松開跑時氣溫宜人 近午會再飆高10℃成考驗

2024新北市萬金石馬拉松全馬、挑戰馬今晨先後起跑時，氣溫約18℃，對跑者來說頗為舒適，但是近午時會升高到27、8℃，新北市長侯友宜提醒跑者注意補充水分，快樂安全的享受路跑。

今年萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加，共同體驗金標籤認證賽事。全馬在上午6點30分鳴笛出發，10公里挑戰馬6點50分出發。

侯友宜說，他從2007當新北市副市長時，開始參加萬金石馬拉松。這場賽事經市府跟中華民國田徑總會合作，從獲得世界田徑總會認證銅標章、銀標章，到現在成為全台首個金標章賽事，感謝所有共同參與者的一起努力。

侯友宜表示，今年萬金石馬拉松結合愛地球理念，仍以永續環境做為主軸。例如跑衣等相關用品，都有加入節能減碳概念，希望利用這樣的機會，讓地球永續、淨零碳排的觀念深植民心。