今晚變天有雨 明起變冷

中央氣象署指出，今晚起隨著鋒面接近，基隆北海岸、東半部、恆春半島等地，將有明顯降雨，尤其花東地區可能有較大雨勢發生；明起受到大陸冷氣團影響，氣溫逐步下降，最冷時間落在周二至周四清晨，北部下探十三度。

昨環境風場偏東風至東南風，西半部風速弱擴散條件不佳，幾乎全台空品都亮橘燈，高屏達紅色警戒。氣象署預報員曾昭誠表示，估今晚前西半部擴散條件仍較差，空氣品質仍相對不理想。

曾昭誠表示，晚間隨著鋒面接近，東北部、東半部、恆春半島等地，將有明顯降雨，尤其花東地區可能有較大雨勢發生，這樣子的天氣型態將維持至明天。至於北部、中南部山區容易出現零星短暫陣雨，中南部平地可能也會降雨，但機率偏低。

曾昭誠說，周二起，受到大陸冷氣團影響，再加上華南雲雨區移入，中部以北、東半部地區及南部山區，都有下雨機會。周三降雨明顯趨緩，僅剩花東地區、中南部山區零星降雨。

至於氣溫方面，曾昭誠表示，這波冷氣團最冷時間點落在周二至周四清晨期間，北部、宜蘭十三至十四度，中南部十五至十七度。受輻射冷卻效應，竹苗部分地區周四清晨可能僅十一度。