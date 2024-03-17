民團反微罪不記點 今7縣市快閃抗議

行政院會日前拍板通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉十項一千兩百元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，引發路權團體、交通學者反彈，行人零死亡推動聯盟今將發起全台七縣市發起串連快閃，呼籲退回修法草案。由於草案還將送立院審議，職業駕駛團體憂心將有變數，呼籲朝野立委平衡各方權益。

眼看記點爭議再起，交通部長王國材表示，各界正反聲音都有，盼能達共識，立法院院會已將道交條例修正草案交付交通委員會審查，大家可理性討論。

不滿交通微罪不記點規畫，行人零死亡推動聯盟等路權團體，今將在台北、桃園、新竹、台中、雲林、高雄、台南等七縣市，同步發動十分鐘「過馬路大富翁」街頭快閃行動，將穿黑衣、舉標語，訴求改善道路工程、規畫配套措施、改革駕訓教育、加強交通執法，退回修法草案。

路權團體廿三日也將在立法院門口集會遊行，盼朝野立委擋下修法。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧強調，記點制才有機會汰除不適任駕駛，馬路上沒有「微罪」可言，更何況不檢舉、不記點不僅侵害弱勢用路人權益，對守法駕駛也不公平。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙說，包括路權團體、身障團體及學界，普遍都認為此次修法草案，以一二○○元罰鍰以下為基準，一刀畫分，過於倉卒草率。

不過全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟認為，開放檢舉徒增社會對立，改善道路設計、提升交通教育意識，才是正本之道。他也說，事涉全台六、七十萬職業駕駛生計，擔憂草案有變數，職業駕駛載客行為也是大眾運輸一環，社會不能忽視其權益。

台北市計程車工會發言人李威爾表示，多數民眾隨手攔停計程車的觀念根深蒂固，以致駕駛違規，不該全由駕駛概括承受。交通部擬以罰金定義「微罪」，確實有檢討空間，部分應提高罰款，籲朝野立委平衡各方權益。