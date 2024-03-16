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空品拉警報！西半部亮橘燈 高屏區紅色警戒

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天環境風場偏東風至東南風，西半部地區風速弱整體擴散條件不佳，汙染物累積，造成空氣品質不良，西半部亮橘燈，高屏地區更達紅色警戒。聯合報系記者季相儒／攝影
今天環境風場偏東風至東南風，西半部地區風速弱整體擴散條件不佳，汙染物累積，造成空氣品質不良，西半部亮橘燈，高屏地區更達紅色警戒。聯合報系記者季相儒／攝影

今天環境風場偏東風至東南風，西半部地區風速弱整體擴散條件不佳，汙染物累積，造成空氣品質不良，西半部亮橘燈，高屏地區更達紅色警戒。環境部今表示，已先行協調台電等燃煤電廠執行降載減排，截至今日中午，已有15個縣市啟動應變機制，降低污染影響，由於空品惡化預估要到周日晚間才會轉好，提醒民眾留意空品預報。

環境部表示，自14日預報即注意到整個西半部地區空品將有變化，就開始協調台電等相關燃煤電廠降載減排，統計14日至今日中午，協和、林口、中火、麥寮及興達等電廠總計降載電量達3.08億度，減排硫氧化物等污染物共約177公噸，約等於新北市（160萬戶）18天所需電量造成的排放量。

此外，環境部說，自昨日起各地方政府陸續啟動相關應變作為，其中嘉義縣市、台南、高雄及連江已成立防制應變指揮中心來跨單位調度應變，另外，台北、桃園、苗栗、臺中、雲林及屏東等其他6縣市也成立應變小組執行應對措施。

環境部彙整各縣市應變作為，共計執行293家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，巡查露天燃燒熱區、餐飲業與營建工地共608處，同時請營建工地加強堆料覆蓋與灑水，減少擾動造成的揚塵，同時針對重要道路進行汽機車攔查及車辨1萬2810輛，並加強敏感族群周邊道路洗掃3409.9公里，地方環保局也透過跑馬燈及社群平台等加強宣導防護措施等。

環境部提醒民眾，本次空品惡化情形將持續影響至周日晚間才會逐漸轉好，民眾在空品不良期間應盡量減少外出，如果有需要外出，也請先做好自身呼吸防護措施，也呼籲民眾在連假期間多多搭乘大眾運具，減少使用私人車輛，這樣可以減少空氣汙染排放，也可避免塞車。

環境部

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