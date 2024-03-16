疫後全國護理人員流失 連2年淨增加人數減半

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天表示，COVID-19疫後，全國護理人力流失，出現降低趨勢，2022年及2023年連2年，淨增加人數約2500人，僅及2021年前10年平均數的5成。

中華民國護理師護士公會全國聯合會1989年成立，擁有25個會員公會，截至今年3月，會員人數逾19萬7000人，但過去幾年間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐，台灣雖成功度過疫情，但護理人力疫後卻出現流失。

聯合會統計，2012年至2021年10年間，全國護理人力每年平均淨增加人數約5000人，但2022年及2023年連續2年，考照率、執業率等呈現降低趨勢，淨增加人數僅約2500人，減少5成，造成醫院關床，危及全民健康。

聯合會推測護理人力流失，主要肇因於護理學校學生因遇上疫情無法到醫院實習，疫後直接進入職場卻無法適應，最後選擇離職，及護理人員工作量持續增加，薪資未調漲，造成資深護理人員離職或退休。新血未進，舊人離場，衝擊醫療生態。

聯合會理事長紀淑靜說，將持續爭取護理人員福祉，營造正向護理職場環境，吸引護理人員投入職場。

中華民國護理師護士公會全國聯合會，今天在大台南會展中心舉行會員代表大會暨護理之光、護理創新、研究成果應用競賽頒獎典禮。

聯合會參賽作品156件中，13件脫穎而出，包含前3名及佳作10名，以鼓勵護理人員積極參與研究，並將研究成果應用於實務，促進護理專業發展。