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知名音樂人何厚華癌逝 孫耀威、許常德發文悼念

梅花新聞網／ 田瑜萍/台北報導
音樂人何厚華癌逝，享年59歲。圖/取自何厚華臉書
音樂人何厚華癌逝，享年59歲。圖/取自何厚華臉書

曾創作出梁朝偉〈錯在多情〉、方季惟的〈怨蒼天變了心〉、孫耀威〈愛火〉、鄺美雲〈容易受傷的女人〉、迪克牛仔〈有多少愛可以重來〉等經典好歌的知名音樂人何厚華，今（3/15）驚傳鼻咽癌離世，享年59歲。視他為恩師的藝人孫耀威稍早也發文哀悼，表示隔天就要飛台北探望，卻沒見到最後一面，成為最大遺憾。

何厚華出生於1965年，中原大學數學系畢業後便投入歌詞創作，除了是知名廣播主持人，更曾擔任過索尼唱片副總監、英皇國際娛樂台灣分公司副總經理。2004年被診斷出罹患鼻咽癌第3期後，便展開長期抗癌過程。

今年2/27何厚華曾於臉書發文表示自己的身體狀況不太好，但大家也不用太擔心，因為對他來說不會有幫助。29日他以Joni Mitchell的歌詞發文感嘆，有許多想完成的事情被阻卻，這篇文章也成為他生前最後一次發文。

音樂人許常德今日發文表示，當初〈有多少愛可以重來〉這首歌交給迪克牛仔重唱，翻轉他的人生得以照顧植物人的兒子，協助熊美玲推出專輯《一路平安》專輯幫助她走出喪夫之痛，「作詞人何厚華老師功德無量，原來何老師最後的音樂統籌專輯「一路平安」是給大家也是給自己的一份記憶。」

 

 

梅花新聞網

孫耀威 抗癌 許常德 音樂

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