導遊領隊考試今明登場 領隊人員首節到考率81.67%

導遊領隊考試由考選部辦理20年，今年起改由交通部辦理，今、明天筆試測驗登場，觀光署長周永暉今也到台北考區巡視試場安排。觀光署指出，今天登場的為領隊人員評量，首節到考率81.67%。

觀光署指出，本次評量符合參測資格人數共1萬5327人，其中導遊6445人（華語4161人、外語2284人）、領隊8882人（華語3944人、外語4938人）。

觀光署表示，此次外國語評量測驗高達19科，光是找命題委員、審題委員台灣評鑑協會就召開超過200場會議，以及設置導遊試場175個、領隊試場220個，評量兩日共動員試務人力達1346人。

觀光署說明，為促使現行導遊人員及領隊人員選才、培才機制，更符合市場導向，且能因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，立法院2022年提案修正《發展觀光條例》，原由考選部辦理導遊人員及領隊人員考試，2024年正式改由交通部辦理。

觀光署表示，在配合觀光政策發展下，期望透過評量制度，選拔出適合的導遊、領隊人才，投入台灣觀光產業。