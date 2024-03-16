氣溫大怒神！今明高溫30度 下周探10度、再逾30度

春天天氣變化大，氣溫上上下下，一下熱一下冷，但溫差很大，今明兩天到下周，熱的時候可逾30度，但極冷時下探10度，然後再回到30度，不少民眾都說：「天氣變化這麼大，不知該怎麼穿衣服了。」

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，周末天氣漸好轉溫度上升，下周日晚起鋒面通過北東轉雨。

吳聖宇指出，今上半天雲量多且厚，多雲到陰偶有零星降雨，但降雨比昨天減少許多。下半天之後中部以北天氣可望好轉，逐漸轉多雲或有陽光露臉，中部以南跟花東周六一整天大致多雲到晴。

溫度方面，北部、東北部受雲量偏多影響，高溫21-23度，中部及花東24-26度，南部可到27-29度，今晚到明天清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有局部15度以下低溫出現機會。

吳聖宇指出，明天北邊鋒面逐漸來到東海南部、台灣北部海面一帶，白天對台灣陸地天氣還沒有影響，天氣以多雲到晴為主，愈往南陽光愈明顯。

晚間鋒面逐漸來到北台灣，北部、東北部、東部一帶降雨機會提高，但這波鋒面強度有限，降雨不太明顯，其他地方天氣不受影響，多雲到晴。各地溫度普遍會再升高，北部、東半部白天高溫24-27度，中南部27-29度或以上，晚間鋒面逐漸抵達，鋒面後方冷空氣還沒有明顯影響，預估下周一清晨在中北部、東北部空曠地區低溫15-16度左右。

吳聖宇指出，下周一、二鋒面掠過，以及後續華南雲系跟著東移南壓影響，配合底層東北季風增強，冷空氣南下，北部、東半部有較高降雨機會，雨勢不大，後續乾冷空氣南下較快的話，下周二晚間可望逐漸轉為乾冷型。

下周三、周四受乾冷空氣影響，大部分地方晴到多雲，只有中南部山區可能零星降雨。下周五到周日(22-24日)高壓迴流南風暖空氣再起，且暖空氣北上幅度較為明顯，普遍多雲到晴。

吳聖宇指出，下周溫度起伏變化很大，下周一白天起冷空氣影響，溫度逐漸下降，一直到下周三晚間、周四清晨溫度來到最低點，配合乾冷、輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區可能又會有10度或以下低溫。下周四白天起溫度逐漸回升，下周五到周日溫度一天比一天暖熱，後續高溫上看30度以上。