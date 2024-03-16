愛肝達人站／醫師一句話，為何病人嚇得半死？

診間，醫師：「你差一點就來不及！」

病人臉色大變：「是不是沒救了？」

醫師：「不是，是我快下診了！」

當然，這種情形不容易發生，通常醫師有急事或要出國或要開會，但聽在病人及家屬心裡就會忐忑不安了。

話說回來，什麼情況下，病人會差一點來不及，要趕快求醫呢？

第一個應該是快要心肌梗塞了，心臟的血管快要堵死，血流不通，心肌壞死可能就會昏厥倒地，或引發心律不整而猝死。

第二個原因是腦血管堵住了，或腦出血、急性腦中風了，例如有心律不整，心臟血塊跑到腦部，腦血管堵住了，引發半身不遂或突然失去意識，或血壓太高，引起腦內出血，或之前腦部外傷，硬腦膜下出血，壓迫腦部，腦壓太高不緊急處理，都會危及生命。

此外，胸部突然發生氣胸，可能因外傷所致，或運動激烈導致肺部氣泡破裂，都會引發突然呼吸困難而去醫院急救，但這種情形雖然喘得很厲害，但因症狀明顯，病人通常會緊急就醫，不太會有突然致命危險。

此外，例如以前歌手鄧麗君因氣喘發作，呼吸困難，來不及送醫急救而往生，也是令人扼腕。

以上這些急性或多或少有症狀，病人或家屬多少會求醫治療，但有些器官，例如肝臟內部沒有痛覺神經，肝臟長了肝癌通常也不知不覺，照常運動，照常上班，等到體檢意外發現或肚子痛求醫，此時醫師真的就會說：「差一點就來不及了」，因為一旦太大或跑入血管或轉移出去，要根治的機會就很小了！

因此，為了要避免聽到「快要來不及了」而驚慌失措，就要把您的肉身當車子一樣定期做保養檢查，把薪水交給老婆，把心靈交給上帝或佛陀，把肉身交給醫師，就好比把車子交給保養廠一樣，才不會臨時出了意外而令家人及朋友遺憾。

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