院長講堂／吳文正 精神專科法律博士 擴大長照服務量能
衛福部嘉南療養院是南部精神醫療網的核心醫院，肩負精神病患醫療與照護使命，服務雲嘉南342萬名鄉親。院長吳文正到任四年來，積極提升醫療品質、用心照顧病患，並且擴大服務量能，在院外成立「友窩團體家屋」，讓病情好轉的患者在重回社會前，能有穩定適應的處所。
嘉療也將在安定區增設兩百床整合長照中心與住宿長照機構、社區復健中心，同時規畫兒童日間醫院、擴建第二院區、成立司法醫學中心。對於接踵而至的工作壓力，吳文正正向面對：「嘉療人都有三頭六臂，別人不做的我們來做。」院方常收到民眾來信對醫護團隊表達感謝之意，可見同仁們的努力獲得肯定。
關懷弱勢 興起攻讀法律
長期在國內精神醫療院所任職的吳文正，在行醫生涯裡發現家暴等司法處分，常未顧及當事人精神狀態影響權益巨大，若缺乏法學素養難以協助弱勢。他曾診療一名酒癮者子女監護爭議時，感到力有未逮的無奈，因此發願深造，最終取得台大法律博士學位，成為罕見兼具法學、精神醫學專業的醫師，進而出任衛生署心理衛生科長，專注提升精神醫療品質。
大學時，吳文正對「一句話的功效，可能大過手術」的精神醫學頗感興趣，但起初只是休閒、課後學習，直到大三參加救國團助人志工訓練、擔任義務張老師輪值諮詢服務，周遭有許多社工系、心理諮商系的志工與專任張老師，從他們身上學到很多。因此取得醫師執照後，他選擇當時非常冷門的精神科為終身志業。
耐操耐煩 不怕值班加班
「身為醫師就該充實專業能力，把病人照顧好、當個好醫師。」吳文正向來不怕值班、加班，對工作上的瑣碎小事，例如陪復健病友完成洗車訓練，他都盡可能親身參與，「耐操耐煩」是他的工作哲學，也是醫院經營管理心法。
勿忘初衷 時刻心存善念
「勿忘初衷」是吳文正的座右銘，也期許嘉療同仁實踐此理念。他更時刻提醒自己及大家要心存善念，牢記「存好心、說好話、做好事」的「三好」，廣結善緣留下好口碑，因為「心善命就好、能逢凶化吉」。
回首過去，吳文正認為，人生各階段都有意義，讓他逐漸體會人生應該是「追求可助人的價值」，凡事盡力而為，就能「莫枉此生」，這是他的核心價值。人難免有挫折，只有努力關注當下、全心投入，才能應對壓力。他不特別注重養生，平常飲食不忌口，作息也很隨意，偶爾打籃球、游泳，有空看場電影、出門自由行，讓自己放空紓壓。
吳文正
年齡：63歲
現職：衛福部嘉南療養院院長
學歷：中國醫藥學院醫學士、台灣大學法律學研究所博士、東吳大學法學碩士
經歷：衛福部醫福會副執行長、衛福部八里療養院代理院長、衛生署八里療養院副院長、輔仁大學醫學院及法律學院兼任助理教授、台灣醫事法律學會常務監事、台灣司法精神醫學會常務監事
專長：精神醫學、刑事法學、經營管理
給病人的一句話：心美人就美、心善命就好。
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