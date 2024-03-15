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大學確診青光眼 男子帶著似70歲視神經闖蕩三鐵

中央社／ 台北15日電

21歲是追夢年紀，突然被宣告視神經像70歲，確診青光眼，是魏先生大學歲月的晴天霹靂，他走過低谷，積極治療，如今與病共存13年，完成數場馬拉松，去年更挑戰一日北高騎乘。

今年34歲的魏先生，外型陽光，熱愛大自然，平時喜愛戶外運動的他，目前左眼視力剩下0.1，魏先生今天在青光眼衛教記者會回想起10多年前的確診，當時只因眼睛酸澀踏進眼科門診，誰都沒料到是青光眼找上門，他雖然恐慌、焦慮失明，但知道不治療就沒希望，積極求助醫師。

魏先生歷經眼藥水、手術等治療，他說，與青光眼共處就如同運動賽事，儘管過程屢經起伏，只要穩定治療，調適心情，也能享受與常人無異的生活品質。他不甘年紀輕輕被青光眼侷限人生，不僅跑步、游泳，術後也開始接觸自行車，至今已在數場賽事中展現亮眼成績。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文說，青光眼是國內失明第2大主因，全台盛行率3%，好發於40歲以上，因高度近視人口增加、診斷科技進步，近年青光眼有年輕化趨勢，初期無明顯症狀、容易疏忽，當察覺視野缺損，視神經已死亡50%。

呂大文說，青光眼高危險群，包含有家族病史，直系血親患青光眼，罹病機率高7至9倍、高度近視、糖尿病、年長族群、眼睛曾受傷、長期類固醇。眼壓正常也可能罹患青光眼，因此建議每年定期接受眼科檢查，如眼壓檢查、眼底檢查、視神經及視野檢查。

亞東醫院眼科部青光眼科主任張珮瑤表示，青光眼視神經損傷是不可逆的，因此不論是藥物、雷射或手術治療都只能控制眼壓，減緩視神經惡化的速度，無法恢復視野，建議患者疾病初期就應遵從醫囑，持續治療與追蹤，才能避免失明的最壞情況。

失明 眼壓 近視

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