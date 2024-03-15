周末陽光普照高溫如夏！下周急速降溫 最冷時間點恐剩10度

中央氣象署指出，明天中部以北、東半部雲多、有零星降雨，南部大致晴朗，溫度逐日回升，到周日最溫暖可達30度高溫。下周一鋒面及冷空氣影響，水氣增多且逐日降溫，周二起溫度降幅明顯，周四清晨受輻射冷卻影響最冷，局部有接近10度低溫。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天跟今天天氣類似，中層水氣影響，中部以北、東半部雲多、有零星降雨，南部大致晴朗，溫度逐日回升，到周日最溫暖。明晚到周日轉乾，各地高溫約26至28度，局部也有30度。另外，明天清晨西半部、金門及馬祖有濃霧，提醒民眾留意。

黃恩鴻指出，下周一鋒面影響，偏東北風，緊接東北季風接近大陸冷氣團南下，水氣多且逐日降溫，周二溫度降幅明顯，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區也有零星雨，冷空氣預計影響到周四清晨。

他表示，周三、周四轉乾，周四清晨受輻射冷卻影響最冷，中部以北、宜蘭僅12至14度，局部更低有接近10度，花東地區及中南部山區有零星短暫雨。周四白天冷空氣減弱回溫，到周五各地為多雲到晴，花東地區有零星短暫雨。