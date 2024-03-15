缺工也燒到軌道工程 這單位連3年缺20多人、開缺也掛蛋

近年國內公共工程多，但缺工問題導致不少建設被迫延遲，其中多項交通建設也備受衝擊。交通部鐵道局表示，公務機關薪資待遇難敵民間機構，該局所轄的東工分局已連續3年多達2位數土木職系人員離職，缺額數皆為20多人，缺額率更高達25%，去年開出8個缺額徵才，來填報的人也掛蛋。

鐵道局長楊正君表示，近年鐵道局土木職系缺額嚴重，不少軌道工程進度都受影響，很多人考進來不到2年就離職，主要就是薪資待遇難與民間競爭，以具有5年年資的土木職系來看，在公務機關（7職等）年薪約92萬元，在顧問業（具技師執照）年薪約120萬元，在營造業（具技師執照）可達150萬元。

楊正君指出，鐵道局轄下有4個分局，每個工程分局約有110多人，其中工程人員約佔6、7成，底下各有6個工務段、6個工程隊，每個段最少有5、6人，要負責發包、工務管理等督工工作，監督工程是否按照進度施作，若缺工就會影響這些工作。

他表示，4個分局中以東工分局缺額最嚴重，因該分局幅員遼闊，從新北瑞芳到台東大武，偏遠加給也只有台東關山及長濱可納入，在錢少又偏遠的情況下，人員紛紛商調、離職，年輕人也不願意來，成為缺額率最高、平均年齡最高的分局。

根據鐵道局統計，東工分局缺額率從2021年及2022年的19%（缺22人），到去年已達25%（缺29人）；其他像是北工分局去年缺額率為11%（缺13人）、中工分局為13%（缺15人）、南工分局為9%（缺11人）。

另外，楊正君也說，過去為推動國家重大建設，在高鐵、軌道運輸等建設高峰期，有大量建設專業人員需求，因此設立「派用人員派用條例」，讓有專業及一定學歷者可不必透過高考任用，用人更加彈性，但此條例已在2015年廢止，現職派用人員有9年過渡期，將在今年6月18日屆滿。

他表示，目前鐵道局共有800多名員工，其中就有約390名派用人員，但屆滿後派用人員就不得升遷，須在最後任職機關留任原職稱原官等職務，可能影響組織運作。

他指出，目前已經設法向上反應缺工問題，並透過土木協會持續反應薪資待遇現況，隨著公共工程越來越多，公務機關越來越難與民間搶人，加上近年不少軌道工程動工，恐影響各工程期程。