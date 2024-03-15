禁團令喊卡惹怒業界 周永暉：陸方開放自由行也可協商

交通部去年宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放3月至5月已報名者出團，引發旅行業界不滿。交通部觀光署長周永暉今接受媒體專訪表示，希望與大陸在團客部分能夠互惠，但如果先從自由行開始，也可以協商。

周永暉今接受《自由時報》節目專訪表示，如果雙方能多一些對話、大陸也釋出善意，其實也能夠早點恢復組團。在團客部分能夠互惠，但如果先從自由行開始，也可以協商。他也說，如果大陸都是一味的禁止，我國在算總算盤的時候，也會認為對經濟影響很大。

交通部開放組團赴陸在春節前緊急喊卡，僅開放3月至5月已報名者出團，總計有4千團、10萬人陸續出團。交通部長王國材多次強調，主因陸方迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，6月後是暫緩措施，目前還未見大陸善意回應。

然而，旅行業界對此說法不埋單，認為從過去到現在都沒有要求對等的先例，質疑為何獨限縮旅行業？除了拜會立院各黨團協助處理，更揚言於5月20日發動遊行抗議。