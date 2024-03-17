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養顏抗老首選！網推10大「膠原蛋白」食物吃出好氣色

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
養顏抗老首選！網推10大「膠原蛋白」食物吃出好氣色 圖片來源/unsplash
養顏抗老首選！網推10大「膠原蛋白」食物吃出好氣色 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「膠原蛋白食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大膠原蛋白食物排行。

膠原蛋白是人體結締組織中重要的蛋白質，主要由甘胺酸、羥離胺酸、羥脯胺酸三種胺基酸所組成，遍佈皮膚、血管、肌肉、骨骼、關節等部位，在體內扮演著黏合與支撐的角色，可以使肌膚更加緊緻澎潤。然而隨著年齡增長，膠原蛋白會開始迅速流失，讓皮膚失去彈性、出現皺紋與鬆弛等現象。為了維持青春美麗，許多民眾開始通過攝取天然食物來補充膠原蛋白，以減緩衰老並養顏美容。

腳」兼具美味與膠原蛋白 「鮑魚」滋陰養顏補而不燥

▲ 網友熱議TOP10 膠原蛋白食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10 膠原蛋白食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「膠原蛋白食物」相關話題的討論，可以發現韌帶、肌腱、軟骨等部位因為富含結締組織，膠原蛋白的含量也通常較高，像是「豬腳」和「豬皮」這類食材就成了許多人的首選。

討論區上便有不少網友分享「小時候媽媽都說吃豬腳會變漂亮」、「每次吃豬皮都會想像肌膚可以變得和它一樣Q彈」等，期待膠原蛋白能讓肌膚豐盈透亮。

也有人補充「最愛筍絲滷豬蹄，鹹香夠味又能補充膠原蛋白」、「香辣豬皮超涮嘴，還有滿滿的膠原蛋白」、「誰能拒絕香噴噴的豬腳麵線」，認為豬腳與豬皮料理相當可口，在補充膠原蛋白的同時也能滿足味蕾。

此外，四大海味之首的「鮑魚」也含有豐富的蛋白質、礦物質和維生素，是膠原蛋白的良好來源，可以幫助改善視力疲勞，有清熱明目、滋補養顏的功效。

有民眾就在部落格上分享食譜「鮑魚排骨湯簡直鮮掉舌頭，兩個還都含有膠原蛋白」，引起留言區的網友討論「我們家會煮鮑魚干貝雞湯，根本就是冬季大補帖」、「奢侈點就用大骨熬高湯，放入豬腳丁、鮑魚、海參、花膠、魚皮做成佛跳牆，整鍋都是膠原蛋白」等，指出鮑魚鮮香味美之餘，營養價值也很出色，是補充膠原蛋白的優質選擇。

而同為海鮮的「蝦子」也是補充膠原蛋白的熱門食材，其低脂、低熱量、高蛋白質的特性，讓許多減重族群相當青睞。有網友就提到「如果擔心豬腳脂肪含量較高，可以選擇蝦子來補充膠原蛋白」、「蝦子低脂低膽固醇，是我們健身人的福音」，說明蝦子的營養素能夠幫助減重、強肝護心，較不會造成身體的負擔。

另外，蝦子含有的「蝦紅素」除了可以促進新陳代謝，還能捕捉自由基與活性氧分子，保護膠原蛋白不被破壞，兩者在保護肌膚健康的方面可說是相輔相成。

你還知道哪些食材可以補充膠原蛋白嗎？膠原蛋白可以幫助皮膚保水、緊緻毛孔，對於關節潤滑及維持骨骼健康也有很大的作用。平時在透過天然食物補充膠原蛋白之餘，也要注意減少高油、高糖飲食，還有熬夜和抽菸的習慣，防止膠原蛋白加速流失；同時也別忘了均衡飲食、多喝水、補充維生素C，才能促近膠原蛋白的合成，讓肌膚煥發年輕光彩。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「膠原蛋白食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/18~2024/02/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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社群 膠原蛋白

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