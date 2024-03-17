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搔癢、異味快走開！網推6大私密處保養方式一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
搔癢、異味快走開！網推6大私密處保養方式一次看 圖片來源/unsplash
搔癢、異味快走開！網推6大私密處保養方式一次看 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「私密處保養方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大私密處保養方式。

無論男女，私密處都是特別脆弱敏感的部位，尤其對於女性而言，細心呵護私密處更是保有健康生活的重要一環，然而卻也是許多人容易忽略的部分。正確保養私密處不僅可以預防感染或疾病，也可以維持肌膚的健康狀態，提升生活品質，因此本次我們針對「私密處保養方式」進行觀測，一起來看看如何進行有效的私密處保養吧！

「私密處除毛」趕走悶熱不適 保健與清潔「內外」雙管齊下更有效

▲ 網議TOP6私密處保養方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網議TOP6私密處保養方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「私密處保養方式」相關話題的討論，可以發現「進行私密處除毛」最受網友熱議。若女性私密處的毛量過多，便容易在流汗、生理期時感到悶熱不舒服，也可能因沾到汗水、尿液等液體而產生異味，因此許多醫師建議可以進行私密處除毛，除了減少不適與異味外，也能降低感染的機率。

許多有除毛經驗的網友就推薦「除毛的好處在於美觀、毛毛不會沾到一堆分泌物結塊」、「除了舒適度之外，異味也可以得到緩解甚至解決」，不過也有人提醒除毛可能會讓私密處「失去吸濕和防磨擦皮膚的功能」，因此建議「（可以）定期除毛，但不用全除」，指出若全除可能反而讓「妹妹」失去保護。

而平時「服用保健食品」、定期「使用專用清潔品」，也是許多網友提到的保養方式。不少民眾受私密處反覆感染與較重的異味所苦，便於討論區請益該如何進行保養，有網友提出「可以試試吃蔓越莓錠，以及用私密處專用清潔劑改善」，表示「口服跟清潔都很重要」，使用專門洗劑從外部改善的同時，一併攝取對私密處有益的保健品，更能由內而外的「治標治本」。

另外，部分網友則指出私密處保養應從日常生活中做起，首先培養「健康飲食勤喝水」的習慣。亦有民眾發文提問「有人可以推薦我，私密處保養嗎？」，引來熱心網友回覆，說道「可以吃鳳梨改善，蔓越莓也可以幫助女性保養！」，並建議「多喝水少吃甜」、「吃清淡應該就會改善許多了」，指出平時多吃天然食物並攝取足夠的水分，是私密處保養關鍵。

你平時也有自己的一套私密處保養方式嗎？透過細心的呵護與照料，除了可以降低細菌滋生機率、減少感染的不適外，對於提高自信心和舒適感也很有幫助。若對於該如何保養私密處還毫無頭緒的話，不妨參考網友們的保養方式，給自己一個健康的「私」生活吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「私密處保養方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/03~2024/03/03，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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