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寓教於樂、親子遊首選！網友熱議必訪6大博物館一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
寓教於樂、親子遊首選！網友熱議必訪6大博物館一次看 圖片來源/unsplash
寓教於樂、親子遊首選！網友熱議必訪6大博物館一次看 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「熱門博物館」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大熱門博物館排行。

還在安排週末旅遊行程嗎？博物館一直都是放假期間的熱門景點之一，博物館除了可以讓家長帶著孩子一起提升藝文、知識涵養，各個館院的不同展覽、收藏也能讓來者「大飽眼福」。

「北故宮」帶你一同解鎖黃河歷史 「南奇美」巴洛克風建築好好拍！

▲ 網友熱議6大熱門博物館 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議6大熱門博物館 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「博物館」的相關話題討論，可以發現「台北故宮」正是網友討論度最高的熱門博物館。有「中華文化寶庫」之稱的台北故宮，擁有近約65萬件的收藏，假日時人潮更是絡繹不絕。常駐展覽「故宮三寶」、「清明上河圖」等古董收藏，持續吸引眾多國內外觀光客。

另外位於台南的「奇美博物館」，因為復古巴洛克式的建築、希臘神像、噴泉等建築，近年來在社群吸引不少網友前往留影朝聖。同時，博物館內成列的兵器展、世界名畫以及動物特展更是讓民眾直呼「值得，基本上國內西洋最強博物館了」、「一張台幣$200的門票真的是太划算了吧」。

而高雄的科學工藝博物館也憑藉著多樣特色展覽，位居網友熱議的博物館排行第三。以太空飛行探索為主題的「太空飛行」，結合「AR互動」以及「4D探索」，吸引了不少的旅客一同「飛向宇宙、浩瀚無垠」，即有網友稱讚「互動介面作的相當高級，真的有電玩的感覺」、「高雄科工館一天玩不完」，大推是假日帶孩子放風、殺時間的好去處。

全台博物館百家爭鳴，各自擁有自己的特色與不定期新展覽，也提醒各位如果有計劃參觀的話，不妨可以先至各家博物館的官方網站查詢，以及參考看看網友的討論，預先訂票、規劃等，進行一趟寓教於樂的深度之旅吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門博物館」相關討論則數。

觀測期間：2023/02/01~2024/02/04，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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