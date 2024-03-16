親子旅遊不怕無處去！網議TOP6休閒農場排行一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「休閒農場」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對休閒農場的觀點。

告別了寒風陣陣的濕冷冬天，你是否也想找個春光明媚的好所在來放鬆心情？或是想要與親人共賞今年初春盛放的花卉風光？那麼休閒農場很可能就是一個好選擇！不論是位於群峰之間的福壽山農場，或是人稱「南投小瑞士」的清境農場。想要了解網友們都在討論哪些休閒農場嗎？本文整理了網友最常討論的休閒農場排行，讓我們一同了解這些台灣美麗的走春景點與踏青聖地吧！

福壽山農場是網友討論焦點 可愛羊咩咩在清境等你探訪！

▲ 網議TOP6休閒農場 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「休閒農場」的相關話題討論，可以發現福壽山、武陵及清境農場位列前三名，也被部分媒體、網友合稱為「台灣三大高山農場」，其中，福壽山農場位於台中梨山南側的群山之中，因此常被稱呼「遠的要命農場」。

但其地理位置也造就了福壽山上的旅遊秘境，不論是千櫻園、萬壽菊、楓紅的輪番盛開，或是山霧繚繞下的鴛鴦湖美景，都被網友盛讚不已，網友議論到「楓紅真的好美」、「期待月底賞櫻之旅」。

而武陵農場則地處台中雪霸國家公園附近，在每年的初春，總有盛放的寒梅、山櫻花，總數達3000株的3色梅花與花園旁的山櫻紛紛讓網友們留言詢問花期，除了有網友驚嘆到「綻放的胭脂梅好漂亮」，也有網友扼腕「好想去…但真的好遠」。

此外，位於南投的清境農場則以山羊秀、北歐風光聞名，近來，可愛的瓦萊黑鼻羊越獄事件亦引發網友關注，瓦萊黑鼻羊有著蓬鬆的白毛與如黑炭般漆黑的五官，是卡通「笑笑羊」的原型，也為農場吸引了不少遊客前去探訪，不少網友分享對小羊的熱愛「一時興起去看羊羊，清境真的好好玩」、「看羊羊散步真的好療癒」，更有網友分享給親朋好友，相約前往體驗。

這些休閒農場不但適合個人休閒放鬆、釋放壓力，也是和親子出外共遊的好去處，在欣賞景色之餘，也可以讓自己充飽電，為即將到來的挑戰做好準備。你也喜歡去休閒農場旅遊踏青嗎？現在就規畫一場踏青之旅吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「休閒農場」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/01~2024/02/01，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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