快訊

美國聯合航空又出包！客機「飛行期間」外部面板飛脫…安全降落

影／高雄女駕駛心臟不適！廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

親子旅遊不怕無處去！網議TOP6休閒農場排行一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
親子旅遊不怕無處去！網議TOP6休閒農場排行一次看！ 圖片來源/unsplash
親子旅遊不怕無處去！網議TOP6休閒農場排行一次看！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「休閒農場」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對休閒農場的觀點。

告別了寒風陣陣的濕冷冬天，你是否也想找個春光明媚的好所在來放鬆心情？或是想要與親人共賞今年初春盛放的花卉風光？那麼休閒農場很可能就是一個好選擇！不論是位於群峰之間的福壽山農場，或是人稱「南投小瑞士」的清境農場。想要了解網友們都在討論哪些休閒農場嗎？本文整理了網友最常討論的休閒農場排行，讓我們一同了解這些台灣美麗的走春景點與踏青聖地吧！

福壽山農場是網友討論焦點 可愛羊咩咩在清境等你探訪！

▲ 網議TOP6休閒農場 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網議TOP6休閒農場 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「休閒農場」的相關話題討論，可以發現福壽山、武陵及清境農場位列前三名，也被部分媒體、網友合稱為「台灣三大高山農場」，其中，福壽山農場位於台中梨山南側的群山之中，因此常被稱呼「遠的要命農場」。

但其地理位置也造就了福壽山上的旅遊秘境，不論是千櫻園、萬壽菊、楓紅的輪番盛開，或是山霧繚繞下的鴛鴦湖美景，都被網友盛讚不已，網友議論到「楓紅真的好美」、「期待月底賞櫻之旅」。

而武陵農場則地處台中雪霸國家公園附近，在每年的初春，總有盛放的寒梅、山櫻花，總數達3000株的3色梅花與花園旁的山櫻紛紛讓網友們留言詢問花期，除了有網友驚嘆到「綻放的胭脂梅好漂亮」，也有網友扼腕「好想去…但真的好遠」。

此外，位於南投的清境農場則以山羊秀、北歐風光聞名，近來，可愛的瓦萊黑鼻羊越獄事件亦引發網友關注，瓦萊黑鼻羊有著蓬鬆的白毛與如黑炭般漆黑的五官，是卡通「笑笑羊」的原型，也為農場吸引了不少遊客前去探訪，不少網友分享對小羊的熱愛「一時興起去看羊羊，清境真的好好玩」、「看羊羊散步真的好療癒」，更有網友分享給親朋好友，相約前往體驗。

這些休閒農場不但適合個人休閒放鬆、釋放壓力，也是和親子出外共遊的好去處，在欣賞景色之餘，也可以讓自己充飽電，為即將到來的挑戰做好準備。你也喜歡去休閒農場旅遊踏青嗎？現在就規畫一場踏青之旅吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「休閒農場」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/01~2024/02/01，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

清境農場 社群

延伸閱讀

宜蘭賞螢活動起跑 14間農場店家推出好吃好玩套裝遊程

患「青光眼」視力恐悄悄被奪走？若出現這些症狀需留意

TOP6「高冷星座」網路聲量排行 社交達人「雙子座」也上榜？

真的做不下去了！揭秘網友熱議的6大離職原因

相關新聞

氣溫大怒神！今明高溫30度 下周探10度、再逾30度

春天天氣變化大，氣溫上上下下，一下熱一下冷，但溫差很大，今明兩天到下周，熱的時候可逾30度，但極冷時下探10度，然後再回...

周末氣溫漸升逾30度 吳德榮：下周大陸冷氣團下探10度以下

春天天氣變化大，一下熱一下冷，周末氣溫漸增，但下周又有冷氣團來，溫差很大，要注意衣物增減。

受困50分鐘嚇壞！員林火車站月台電梯故障 旅客怨已非首次

台鐵員林火車站今天下午近3點，南下月台東側電梯故障，有旅客受困在電梯內50分鐘，電梯雖在下午3點40分完成搶修，旅客受到...

親子旅遊不怕無處去！網議TOP6休閒農場排行一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「休閒農場」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對休閒農場的觀點。

寓教於樂、親子遊首選！網友熱議必訪6大博物館一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「熱門博物館」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大熱門博物館排行。

空中女王謝幕／波音747寫下航空奇蹟 華航貨機曾是超強金雞母

波音747素有「空中女王」美譽，隨著韓亞航波音747客機將在3月25日飛行後除役，全球僅剩7家航空公司營運747客機，未來想搭乘空中女王旅行，機會愈來愈少。長榮、華航的747客機過去也承載不少航迷津津樂道的故事，包括一次交機兩架、第五引擎等；當年兩國籍航空旗下的747客機除役前，也都舉辦盛大的告別飛行活動，顯見747客機在民眾心中獨具特殊意義。 而華航旗下還有13架747-400F貨機，未來隨著777F貨機陸續引進，華航747貨機也將相繼除役。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。