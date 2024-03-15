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台南北外環第2、4期都更案過關 全線可望2027年完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南都會區北外環道路第2期與第4期道路工程，涉及都市計畫變更部分，南市都發局經向兩側地主溝通協調及提送都市計畫委員會審議通過後，在今年1月發布實施，台南都會區北外環道路全線預計可在2027年12月完工。圖為台南都會區北外環道路工程示意圖。圖／南市都發局提供
台南都會區北外環道路第2期與第4期道路工程，涉及都市計畫變更部分，南市都發局經向兩側地主溝通協調及提送都市計畫委員會審議通過後，在今年1月發布實施，台南都會區北外環道路全線預計可在2027年12月完工。圖為台南都會區北外環道路工程示意圖。圖／南市都發局提供

台南都會區北外環道路堪稱近10年來台南重大交通建設之一，串連南科到台南市區，其中，第1、3期北外環快速道路已完工通車，針對第2期與第4期道路工程涉及都市計畫變更部分，南市都發局經向兩側地主溝通協調及提送都市計畫委員會審議通過後，全線預計可在2027年12月完工。

都發局說明，北外環道路第2期路段利用鹽水溪畔農業區與工業區土地，都市計畫變更案前曾在2017年發布實施過，而本次變更配合第4期路線銜接必要，及維持橋樑結構與現有建物間距，再次調整部分道路線型及用地範圍。

都發局也說，第4期路段大多利用現有中華路設置高架橋樑，且為設置匝道需要，變更中華路南側部分工業區及農業區土地為道路用地，調整部分路幅為30~37公尺，因此，配合北外環道路工程用地需求，經向兩側地主溝通協調後，並提送都市計畫委員會審議通過，現已完成變更永康區六甲頂都市計畫及高速公路永康交流道附近特定區計畫。

都發局表示，第2期路段將從安南區台江大道往西，至永康區溪頂寮大橋，長度約3.1公里，目前已開工，預計明年底完工；第4期路段則由永康區溪頂寮大橋往西延伸至台17線大港觀海橋，長度約3.7公里，正辦理工程細部設計中，可望2027年底完工。

台南市長黃偉哲則表示，台南都會區北外環道路系統自新市台39線到台17線間，全長約13.5公里，分4期執行，在中央對台南市的持續協助下，第1、3期北外環快速道路已完工通車，接下來第2期、第4期工程即將進行，期許工程如期如質完工，完善台南市區的快速交通網絡。

都市計畫 高架橋

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