今持續回暖、周末高溫上看30度 下周這天再轉濕冷

中央氣象署表示，今天白天溫度持續回升，各地仍要留意零星短暫雨，中部以北及東半部約22至24度，南部可達27度以上，好天氣一路延續到周日，中南部地區更上看30度。下周一鋒面通過、另一波冷空氣南下，各地再轉濕冷。

氣象署表示，今天各地仍是多雲有零星水氣，早晚各地約16至18度，白天溫度逐日回升，中部以北及東半部約22至24度，南部可達27度以上。明後天北部高溫約26度，中南部更可達29、30度。

氣象署也說，明天清晨各地仍有零星降雨，白天起水氣減少，各地為多雲到晴好天氣，僅花東地區及午後山區有零星短暫雨。

氣象署指出，下周一鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下，水氣增加，周一中部以北、東半部有明顯雨勢，南部山區也有零星降雨，北部高溫僅剩18、19度，其他地區早晚也涼冷。

氣象署表示，周三清晨將迎來這波冷空氣最低溫，北部僅13度，中南部約15、16度，空曠地區會再低1、2度，但周三水氣就會逐漸轉乾，各地為多雲到晴。周四清晨仍偏涼，但白天冷空氣減弱，氣溫就會逐漸回升，各地仍為多雲到晴。