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SRF加嚴管制 原料汰劣、防空汙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為解決事業廢棄物處理量能不足問題，環境部近年來力推固體再生燃料（ＳＲＦ），將廢棄物燃料化，然而ＳＲＦ料源、製造屢爆爭議，遭質疑是「假綠能」。環境部昨表示，現在起將ＳＲＦ視為產品，不適合的原料就會剔除，建立產品管制機制，並要求ＳＲＦ作為燃料應具備空汙防制設施，相關草案預計今年上半年預告。

環境部長薛富盛昨赴立法院衛環委員會進行業務報告。多位立委關心ＳＲＦ發電廠設置及其空汙排放管制等，要求盡快落實ＳＲＦ審查辦法、訂定國家標準，更質問ＳＲＦ到底是否為綠能。

薛富盛表示，環境部從未說過ＳＲＦ是「乾淨綠能」，現行規畫效仿歐盟，將ＳＲＦ視為產品，要做產品分類，從源頭分類，不適合的材料就會剔除，後端再使用時，就可以減少汙染。執行新辦法初期會給既有業者一段時間改善及增設空汙排放設施，之後就會強制執行；至於國家標準則須由經濟部標檢局訂定。

環境部循環署長賴瑩瑩補充，ＳＲＦ會參照國際ＩＳＯ標準，加嚴汞含量產品標準，刪除汙泥類、禁進口廢棄物，並建立ＳＲＦ產品分級制度、產品履歷管控機制，也強化製造廠審查，以確保製造ＳＲＦ符合相關規範。預計四月底前完成廿六家高風險製造廠聯合稽查，其餘廿七家由地方環保局在六月底前完成稽查。

環境部大氣司長張順欽表示，研議新增規範，使用ＳＲＦ作為燃料應具備空汙防制設施，後續廠商也須定期檢測申報，不同燃料級別，檢測及加嚴排放要求會不同，相關草案預估上半年預告，下半年公告。

廢棄物 機制 環境部

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