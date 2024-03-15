公共藝術修法 藝術界憂：消滅年輕藝術家

公共藝術設置因流程複雜，造成興辦單位如學校，必須求助代辦公司，監察院日前發表調查報告，糾正文化部關於公共藝術代辦引發的亂象。文化部昨公布「公共藝術設置辦法」修正草案，提出簡化流程、刪除代辦字眼、正名專案管理廠商、強制揭露執行暨徵選小組等十大改革方向。

藝術界支持修法簡化流程，但憂心新法鼓勵二五○萬元以下案子不做公共藝術，會讓年輕藝術家失去機會，「消滅代辦」變成「消滅年輕公共藝術家」。

文化部表示，經統計，公共藝術設置約有六成五為二五○萬元以下案件，其中學校為興辦機關者逾六成。為鼓勵興辦機關自辦，「公共藝術設置辦法」修正採分級辦理，鼓勵二五○萬元以下案件，自行辦理包含公共藝術教育推廣、民眾參與、環境美感等軟體活動，其流程簡化僅須擬具基本計畫表送審議會核定即可，預計可大幅減少六成代辦案件。

不過慕何藝術公司負責人蕭芷倩認為，成熟的公共藝術必須靠經驗累積，年輕藝術家多是靠接二五○萬元以下的小型公共藝術案子當敲門磚。如果新法直接將「鼓勵二五○萬以下案件辦理軟體活動」寫入辦法，興辦單位多半會放棄做流程較複雜的硬體公共藝術，當年輕公共藝術家失去做小案的機會，未來如何有機會發展出完整成熟的公共藝術作品。

蔚龍藝術總經理王玉齡說，擔心文化部修法本為「消滅代辦」，最後變質為「消滅年輕公共藝術家」。胡氏藝術執行長胡朝聖也說，不能從菁英角度看學校型公共藝術，讓學童在設置公共藝術的校園中成長，也是藝術教育中重要一環。