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健康你我他／室內種綠色植栽 淨化空氣添氣氛

聯合報／ 文／小可（北市文山）
室內安放綠色植栽可淨化空氣。圖／小可提供
室內安放綠色植栽可淨化空氣。圖／小可提供

我不知道我曾經罹患過敏性鼻炎，因為沒有鼻塞等徵兆，也未曾有過鼻涕倒流之苦。

前幾年打算植牙，牙醫師先為我做電腦斷層掃描，她看了檢查報告後告訴我：「你的鼻腔有問題，要先請耳鼻喉科醫師評估、治療。」我遵醫囑向耳鼻喉科醫師求診。

耳鼻喉科醫師幫我做更精密的檢查後說：「你的鼻子過敏慢性發炎，已變鼻竇炎。為防止交互感染，不建議植牙，即使勉強植牙，將來還是要拆掉，如果執意要做，鼻子要先手術治療成功方可。」「請問醫師，如果我是您的親友，您會如何處置？」醫師建議：「先用保守治療拚拚看。」於是，我遵醫囑採用鼻用噴霧器治療。

我住在文山區，是木柵垃圾焚化廠的下風口，卻對「風水」不敏感。經醫師提醒，雖然對PM2.5等微塵依然沒感覺，卻注意到家中桌面好像灰塵頗多。除了勤清理之外，為了淨化空氣，我在室內安放綠色植栽。

前陽台種植耐旱好照顧的虎尾蘭，即使忘了澆水依然生氣盎然；浴室內用水耕方式養了一瓶親水又耐陰的黃金葛，莖葉垂墜丰采優雅，讓浴室變得更有氣質；客廳中也用水耕法養了幾株袖珍椰子，除了淨化空氣，還能增添氣氛。此外，我發現左手香有很好的驅蚊效果，在床頭櫃上放幾瓣葉子，都不必點蚊香呢。

浴室 醫師 風水

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