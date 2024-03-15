退休力／依膚質自製 草本手工皂護全身

居家植物製成草本手工皂，不僅成分天然、環保，也能依據個人膚質調整成分比例及添加的草本植物，像皮膚乾癢者為保濕可增加橄欖油比例，濕熱起疹子者可再添加左手香消炎等，手工皂性質溫和，能一皂呵護全身肌膚。

聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會攜手，規畫退休5力課程「實(食)用園藝系列」，教導民眾認識、照顧適合居家種植的植栽，再製成各式手作品。3月31日邀請園藝治療師林昭慧，介紹草本手工皂的製作過程與注意事項，並融入左手香、艾草等草本植物，客製化適合自己膚質的手工皂。

手工皂主要是由橄欖油、椰子油、棕櫚油、氫氧化鈉、水依比例製成，有別於市售香皂或沐浴乳等清潔用品含有化學合成的人工界面活性劑。林昭慧表示，手工皂成分天然，肥皂水一天內便自動分解完畢，十分環保，可依據個人膚質與需求量身訂製。

曾有位異位性皮膚炎患者對肥皂成分裡的椰子油過敏，改使用棕櫚油替換比例的手工皂後，膚況穩定許多。林昭慧說，過度清潔將傷害皮膚保護層導致過敏，溫和的手工皂剛好適合皮膚敏感的民眾，甚至頭髮、臉、身體都適用。

若要增添手工皂功能性，林昭慧建議，可加入能消炎又好種植的左手香，協助緩和換季皮膚乾癢或天氣濕熱起疹子引起的不適，混合艾草不只促進血液循環、安神，也能讓手工皂外觀添色，充滿儀式感。

林昭慧說，草本手工皂製程簡單，先將草本植物洗淨陰乾榨汁取代等量的水，再與其餘四種主要成分攪拌至美乃滋狀，接著放進模具保溫一天皂化後，取出切塊放置陰涼處，約一個月後使用試紙檢測酸鹼值，若為中性就大功告成。尚未使用的手工皂需用肥皂膜包覆放陰涼處，加上乾燥劑保存，但若出現異常斑點或異味，可能油脂變質，不建議使用。

實(食)用園藝系列—輕鬆打造植感居家生活

●3月31日(日)：草本植癒 香皂工坊(複方左手香皂製作)

●地點：台北市大安區信義路四段273號4樓

●洽詢：02-8692-5588轉5869或2070