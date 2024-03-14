「一穀作契」大受好評 台灣契作高粱價格今年起再提高

金門酒廠去年推出用在台契作高粱製作的「一穀作契」高粱酒，農業部代理部長陳駿季今明2天赴金門與金門縣政府及金酒洽談，並視察當地農業發展及與在地青農座談，金酒及金門縣府同意今年起再提高台灣契作高粱價格，從每公斤21元提高至25元，並延長契作供貨合約。

因應極端氣候，農業部近年積極推動稻田轉作雜糧，調整稻米產業結構以達供需平衡，同時提高雜糧自給率，以沿海及二期稻作低產地區、水源較不穩定及地層下陷區域為主，輔導農民種植大豆、硬質玉米及高粱等節水旱作物，提高國產雜糧供應。

農業部指出，2016年以來雜糧種植面積增加6000公頃以上，2023年已成長至超過8萬公頃。為求提高國產雜糧供應量能並提高糧食安全韌性，2022年起輔導台灣各地農會成立高粱集團產區契作供貨，建立釀酒高粱生產供應鏈，並協助整合農民和農民團體，推動自動化、機械化生產，提升經營效率並降低成本。

同時協助充實產銷設備，導入智慧農業鏈結高粱產銷履歷，並輔導共同用藥防治及實施標準化田間管理作業，落實產品自主留樣檢測、建立批次管理制度，整體建置完善生產供應鏈，除可大量減省農業灌溉用水，也有利酒廠穩定原料供應，增進農民收益。

陳代理部長駿季今率團赴金門洽談擴大在台契作高粱事宜，金門縣政府及金酒公司表示願意自今年起再提高契作價格，從每公斤21元提高至每公斤25元，並延長契作供貨合約。

陳駿季表示，感謝金門縣府與金酒公司，不僅契作，每年均派員來台驗收，免去農民疑慮，也提高農民種植意願，去年台灣高粱種植面積已超過1800公頃，較上年度900多公頃翻倍，今年初步調查種植意願面積更成長到2500公頃以上。

另外，陳駿季也出席金門縣農業試驗所「農產加值打樣中心」開幕儀式，陳駿季表示，原鄉及離島生鮮農產品有時會有無法即時銷售的問題，透過加工可加值並延長賞味期限，在本島已於10個試驗改良場所及6所農業大專院校建置農、水產加值打樣中心，協助沒有農產加工經驗的農友先打樣成為可能的農產加工產品，提升農產加工特色及價值。

陳駿季表示，這次參加金門縣農業試驗所「農產加值打樣中心」開幕儀式，見證啟航，備感榮幸與欣慰，同時期許開幕揭牌是責任的開始，本島各試驗研究機構將會是金門縣農業試驗所「農產加值打樣中心」的靠山。